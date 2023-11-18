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NBA／湯普森身手大不如前？名嘴吐槽：無法投籃有何用

娛樂新聞組／綜合報導
湯普森開季以來表現低迷，幾度放話要火力全開，仍不見好轉。(美聯社)
湯普森開季以來表現低迷，幾度放話要火力全開，仍不見好轉。(美聯社)

柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，格林（Draymond Green）也因為日前與灰狼的衝突事件遭到禁賽的情況下，勇士16日在主場迎戰雷霆不復昔日強隊榮光，尤其是三巨頭中僅存的湯普森（Klay Thompson）全場僅拿下5分，讓雷霆以19分差距帶走勝利，總教練柯爾（Steve Kerr）都直言，球隊不能再打得如此一成不變。湯普森開季以來表現低迷，儘管他放話要火力全開，仍不見好轉。美國籃球名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就直言：「我不認識現在的湯普森。」

勇士今年開季表現起起伏伏，尤其在日前柯瑞傳出傷情後，格林與湯普森又在前一場與灰熊之戰與對手爆發衝突，導致格林遭到禁賽五場，而湯普森又從開季開始就一路打得跌跌撞撞，「三巨頭」接連出狀況，也讓勇士近期陷入低迷狀態。

湯普森本季出賽11場，平均只得到13.8分3.4籃板1.9助攻，投籃命中率40.1%，三分球命中率32.9%。史密斯認為湯普森已嚴重下滑，「如果湯普森無法有效投籃，他還有什麼用？這支球隊永遠有他的位置，他很棒，是未來的名人堂成員。不過本季的湯普森，我完全不認識。」

湯普森面對雷霆隊，10投1中攻下5分。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）為湯普森緩頰，「雷霆對他進行大量包夾，派多特（Luguentz Dort，雷霆後衛）纏著他，讓他難以發揮。」

「我們沒有為他創造空間，讓他一直被嚴密盯防，他試圖找到出手機會，還是只能進行困難的出手。他想進入自己的節奏，我們必須幫他找到更簡單的出手機會」柯爾說。

對於球隊在近期苦吞5連敗，勇士主帥柯爾也直言球隊必須想辦法激出不同的火花，「我們必須打得更有韌性，尤其是防守端要更有活力和火花，當你總是像這樣一成不變的時候，你唯一的選擇只能另外找一條新的道路，我們必須繼續戰鬥和競爭。」

勇士 柯瑞

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