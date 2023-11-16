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NBA／太陽4星還是沒連線 布克歸隊飆31分斷灰狼7連勝

記者劉肇育／即時報導
布克傷癒復出第一場就攻下31分，杜蘭特同樣有31分表現，兩人攜手大勝灰狼。（美聯社）
布克傷癒復出第一場就攻下31分，杜蘭特同樣有31分表現，兩人攜手大勝灰狼。（美聯社）

今年開季表現不如預期的太陽隊，15日在主場迎戰面臨「背靠背」客場賽程的灰狼隊，球隊雙星杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）猛轟62分領軍，打完前3節打完就靠兇猛三分雨攻勢得分破百，以133：115中斷灰狼7連勝。

太陽傳出對灰狼之戰迎回布克，讓球隊四巨頭連線，但射手比爾（Bradley Beal）因傷缺陣，四巨頭首度連線將再等等，但這並未影響太陽進攻火力，尤其杜蘭特、布克上半場就火力全開，合力攻下35分，帶領太陽中場休息時已經取得76：54大幅領先。

第3節面對連兩日出賽的灰狼，太陽更是狂下三分雨，單節猛轟6顆三分球，前3節已經拿下110分，並取得28分的大幅領先，比賽提前進入垃圾時間，灰狼包括戈貝爾（Rudy Gobert）、康利（Mike Conley）都未再登場，太陽終止2連敗。

杜蘭特與布克15日皆有31分進帳，合計送出11次助攻，全隊共6人得分上雙，團隊砍進17顆三分球，布克在開季參與的3場比賽中都拿下至少30分、5助攻，創下隊史新紀錄。  

15日才在勇士主場爆發衝突事件的灰狼，連兩日出賽未能發揮防守影響力，15日唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下25分表現最佳，不過末節在大幅落後的情況下，先發球員幾乎都沒有再出賽。

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