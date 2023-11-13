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NBA／灰熊主帥怒轟裁判「太粗暴了」收聯盟2.5萬元罰單

記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰熊主帥簡金斯為子弟兵出頭砲轟裁判，照例收下聯盟罰單。(路透)
灰熊主帥簡金斯為子弟兵出頭砲轟裁判，照例收下聯盟罰單。(路透)

日前在灰熊敗給爵士的比賽之後，主帥簡金斯（Taylor Jenkins）因傑克森（Jaren Jackson Jr.）被驅逐出場一事感到憤怒不平，在記者會上不惜爆粗口，痛批裁判「太粗暴了」。聯盟12日針對這樣的發言按照往例祭出懲處，將罰款2萬5000美元。

「這是我見過最爛的一場吹判，把這段訪問拍下來沒關係，這真的太他X的粗暴了！傑克森整晚都待在禁區，他是全聯盟最有職業素養的球員之一，竟然因兩次技術犯規而被趕出場，我們獲得的解釋是『這是升級事態』。」簡金斯當時如此抨擊。

這場比賽爵士的罰球次數比灰熊多出16次，而在傑克森不滿判決連續吞T被趕出場後，灰熊被打了一波8比0攻勢，差距一下子擴大到21分差。

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