NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

快艇 隊在交易來明星後衛哈登(James Harden)後組成可怕的四巨頭,被球迷們稱作「無敵戰艦」,沒想到哈登上場後球隊勝場還沒開張,苦吞3連敗,原先的三巨頭數據也受到影響,首當其衝的莫過於喬治(Paul George)。

哈登交易案發生當下,雖然有部分人質疑球權分配問題,但大多數人都認為控球能力突出的哈登能有效輔佐快艇側翼雙星,沒想到喬治數據在哈登有打的三場比賽中大打折扣,他在哈登到來後場均掉到只剩下14分,命中率僅2成79、三分命中率1成74,還發生3次失誤。

喬治對戰獨行俠隊的比賽上半場更一分未得,是快艇生涯首次,他在賽後受訪時表示,自己主要把精力放在防守和籃板上,扮演球隊黏著劑,但這反而讓自己在場上失去侵略性,「我的做法讓球隊失望了,但同樣,這種情況不會再發生,心態將始終位於攻擊模式」。

喬治說:「到了某個時間點,我們就會找到方法,沒有人會再討論場上的調度和輪替人員,我們會解決這個問題。」

根據數據統計,哈登場均觸球次數達56次,隨之而來的便是隊友的球權下滑,雷納德(Kawhi Leonard)場均少14次、喬治則少7次,差異最多為衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的32次。

哈登坦言,自己還在尋找跟隊友取得平衡的方式,「我們要努力找到平衡點,不要冒犯任何人,只是單純保持著進取心、做我自己,這是一個過程,但肯定會有點沮喪,因為我們喜歡贏球」。

Imagine the refs ejecting Paul George for this pic.twitter.com/17ebWQ71VA