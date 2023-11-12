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NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

體育新聞組／即時報導
喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）
喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

快艇隊在交易來明星後衛哈登（James Harden）後組成可怕的四巨頭，被球迷們稱作「無敵戰艦」，沒想到哈登上場後球隊勝場還沒開張，苦吞3連敗，原先的三巨頭數據也受到影響，首當其衝的莫過於喬治（Paul George）。

哈登交易案發生當下，雖然有部分人質疑球權分配問題，但大多數人都認為控球能力突出的哈登能有效輔佐快艇側翼雙星，沒想到喬治數據在哈登有打的三場比賽中大打折扣，他在哈登到來後場均掉到只剩下14分，命中率僅2成79、三分命中率1成74，還發生3次失誤。

喬治對戰獨行俠隊的比賽上半場更一分未得，是快艇生涯首次，他在賽後受訪時表示，自己主要把精力放在防守和籃板上，扮演球隊黏著劑，但這反而讓自己在場上失去侵略性，「我的做法讓球隊失望了，但同樣，這種情況不會再發生，心態將始終位於攻擊模式」。

喬治說：「到了某個時間點，我們就會找到方法，沒有人會再討論場上的調度和輪替人員，我們會解決這個問題。」

根據數據統計，哈登場均觸球次數達56次，隨之而來的便是隊友的球權下滑，雷納德（Kawhi Leonard）場均少14次、喬治則少7次，差異最多為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的32次。

哈登坦言，自己還在尋找跟隊友取得平衡的方式，「我們要努力找到平衡點，不要冒犯任何人，只是單純保持著進取心、做我自己，這是一個過程，但肯定會有點沮喪，因為我們喜歡贏球」。

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