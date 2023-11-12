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NBA／未滿25歲累積30場破40分 唐西奇排第3 直追喬丹、詹皇

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇(右)生涯對快艇場均可以攻下33.2分。 （Getty Images）
唐西奇(右)生涯對快艇場均可以攻下33.2分。 （Getty Images）

向來打快艇得心應手的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），10日僅出賽31分鐘就豪取44分6籃板6助攻，帶領球隊輕鬆痛宰對手；唐西奇此役21投17中，包括三分球9投6中，投籃命中率接近81%；這是唐西奇生涯第10次面對快艇拿到至少40分，其中5次是出現在季後賽。

影音來源：YouTube

根據統計，唐西奇成為NBA史上第3名未滿25歲、累積30次單場狂飆40分以上的球員，前兩名球星分別是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的52場和洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的36場。

在唐西奇的帶領之下，獨行俠開季取得6勝1敗的成績，並列隊史前7場第2好的表現；獨行俠曾在2002-03年創下開季14連勝紀錄。

此外，在這場比賽過後，唐西奇生涯面對快艇場均可以拿下33.2分，放諸歷史上所有球員面對單一球隊的場均得分紀錄，唐西奇是僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）和喬丹（Michael Jordan）。

張伯倫生涯面對湖人場均39.5分、對76人場均35.8分、對國王場均34.9分、對活塞場均33.9分；喬丹面對拓荒者場均34.3分，面對太陽場均33.9分。

過去5個賽季，唐西奇已有29場繳出單場「40分、5助攻、5籃板」以上的成績單、獨霸聯盟，排在第2的是哈登（James Harden），總計則僅有19次。

雖然是聯盟赫赫有名的「快艇殺手」，不過唐西奇認為赢球並非自己的功勞，而是歸功於隊友的努力。「每場比賽你都必須盡力贏下來，我們只是努力去贏得每一場比賽。」

唐西奇生涯對快艇場均可以攻下33.2分。（路透）
唐西奇生涯對快艇場均可以攻下33.2分。（路透）

快艇 喬丹 湖人

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