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NBA／約柯奇35分擒勇士 金塊展現2連霸實力

記者劉肇育／綜合報導
金塊在今年開季仍展現挑戰二連霸的堅強實力，約柯奇對戰勇士，攻下35分13籃板。（Getty Images）
金塊在今年開季仍展現挑戰二連霸的堅強實力，約柯奇對戰勇士，攻下35分13籃板。（Getty Images）

儘管今年休賽季的補強動作並不大，但衛冕軍金塊在今年開季仍展現挑戰二連霸的堅強實力，8日在出戰勇士的比賽中，儘管球隊主力後衛穆雷（Jamal Murray）因傷缺陣，但仍是以3分差距險勝勇士，目前以8勝1敗繼續獨居聯盟戰績龍頭，讓攻下35分13籃板的約柯奇（Nikola Jokic）也直言，球隊與自己都正在以正確方式打球。

金塊今年開季狀況火熱，除了日前遭到灰狼擊落吞下賽季首敗外，包括面對湖人、雷霆、獨行俠以及勇士都拿下勝利，即使面臨了穆雷本月可能都無法再上場的情況，但也有傑克森（Reggie Jackson）挺身而出扛起進攻火力缺口。

攻下35分13籃板5助攻帶領金塊擊敗勇士收下4連勝後，約柯奇本賽季至今總得分、總籃板與總助攻數都排名在聯盟前3名，談到自己與球隊開季的狀態，他說：「我認為我自己和球隊都用正確的方式在打球，我們有一群很棒的球員，這就是我們贏得比賽的原因。」

除了進攻端在約柯奇的帶領下表現搶眼外，金塊在防守勇士主控柯瑞（Stephen Curry）以及勇士射手群上有著相當搶眼的表現，總教練馬龍（Michael Malone）說：「凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）絕對是我們最佳防守球員，另外波特（Michael Porter Jr.）的防守也很棒，但這對他來說只是個標準，我們並不感到訝異，每晚我們都預期他會有這樣的表現。」

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