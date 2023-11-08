我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

NBA／哈登快艇處女秀17分 喬治拖後腿遭尼克逆轉

記者曾思儒／綜合報導
哈登（左）迎接新東家快艇處女秀，面對尼克隊先發上陣的他雖有17分、6助攻演出，但擁有四巨頭的快艇最終輸球。（美聯社）
哈登（左）迎接新東家快艇處女秀，面對尼克隊先發上陣的他雖有17分、6助攻演出，但擁有四巨頭的快艇最終輸球。（美聯社）

從76人隊轉戰快艇隊的「大鬍子」哈登（James Harden），6日迎接新東家處女秀，面對尼克隊先發上陣的他雖有17分、6助攻演出，但當家球星喬治（Paul George）熄火，遭尼克以111：97擊落。

6日是哈登本季第一場出賽，他和雷納德（Kawhi Leonard）、喬治、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）及祖巴茲（Ivica Zubac）一同先發，首節取得21：19領先，半場打完也握有46：42領先。

第三節尼克在藍道（Julius Randle）、巴瑞特（RJ Barrett）領軍下超前比數，不過40.8秒哈登投進追平球，下一波更投進26呎的大號三分球，助快艇76：73超前，但尼克奎克利（Immanuel Quickley）也回敬幾乎壓哨的三分彈，三節打完76：76戰平。

第四節尼克先有哈特（Josh Hart）飆進外線，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）上籃、巴瑞特灌籃帶出一波7：0攻勢，快艇雖靠哈登3罰打破得分荒，但尼克有迪文森佐（Donte DiVincenzo）挺身而出，他連飆兩記外線讓尼克領先擴大到兩位數；快艇追分失利下，最後4分鐘就將主分都換下場，最終以97：111吞下敗仗。

哈登快艇處女秀出賽31分鐘，9投6中攻下17分、6助攻，衛斯特布魯克同樣17分、雷納德18分是快艇最高，喬治11投2中僅拿10分。

藍道27分外帶10籃板，巴瑞特26分，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）13分、15籃板，其中9記是進攻籃板，第四節扮演板凳暴徒的迪文森佐也有12分演出，率尼克扳倒有「4巨頭」首度合體的快艇。

終於結束和76人的鬧劇，哈登坦言首戰的前幾分鐘各種思緒奔騰，不過回到球場感覺很好，十分期待和雷納德、喬治和衛斯特布魯克聯手的新旅程。 

快艇教頭泰隆魯認為，團隊還需些時間適應新陣容，畢竟4名得分好手齊聚，要讓每個人都進入節奏非易事，不過哈登和衛斯特布魯克都有很好的傳球能力，相信大概10場比賽後，就會進入狀況。

快艇 巴瑞特

上一則

MLB／大谷正式上架 道奇、大都會、巨人最被看好

下一則

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

延伸閱讀

NBA／快艇4巨頭球權怎麼分？ 哈登：習慣打無球

NBA／快艇4巨頭球權怎麼分？ 哈登：習慣打無球
NBA／哈登處女秀攻17分 快艇4巨頭卻不敵尼克雙星

NBA／哈登處女秀攻17分 快艇4巨頭卻不敵尼克雙星
NBA／快艇四巨頭球權如何分配？哈登：早已習慣打無球

NBA／快艇四巨頭球權如何分配？哈登：早已習慣打無球
NBA／就是今晚 「大鬍子」哈登快艇處女秀戰尼克

NBA／就是今晚 「大鬍子」哈登快艇處女秀戰尼克

熱門新聞

哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

2023-11-05 05:54
林昀儒與馬龍對戰。(截自YouTube World Table Tennis)

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

2023-11-05 13:00
前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
愛德華4日砍分效率驚人，已經是公認的灰狼一哥。(美聯社)

NBA／「新狼王」好威 愛德華創隊史最年輕5000分紀錄

2023-11-05 07:59
WTT法蘭克福冠軍賽中的林昀儒。(新華社)

桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

2023-11-05 16:32
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所