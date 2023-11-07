NBA／詹姆斯來踢館 熱火主帥：他是外星人

即將滿39歲的詹姆斯在場上依然無人能擋。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）前往熟悉的邁阿密踢館，曾與他攜手奪下兩座總冠軍的主帥史波史特拉（Erik Spoelstra），對於詹姆斯即將滿39歲還有如此驚人表現大感佩服，直呼他就是一個「外星人」。

「詹姆斯正在重新定義這個年齡層的球員在球場表現的上限。能在這個年齡依舊如此出色，是其職業精神的回報。我認為這些事情並沒有得到足夠討論和重視。詹姆斯究竟為這項運動付出了多少？我不認為這些是能夠隨手可得的，人們都在稱讚他的傲人天賦，但實際上有許多擁有頂級天賦的球員很早就離開聯盟了。」史波史特拉說。

詹姆斯在他的第21個賽季場均出賽35分鐘，攻下24.5分9.2籃板6.3助攻，投籃命中率高達56%，數據之外，他更隻手支撐著湖人 整體的攻守效率值，球隊依舊呈現高度依賴他的情況，一如當年在熱火時期或是騎士時期。

「他將自己的天賦與職業精神完美融合，放眼聯盟歷史這都是很少見。尤其是像詹姆斯這樣天賦卓越的人更是如此。如果詹姆斯只花現在投入的一半精力在籃球上，我敢說一般球迷根本看不出他在表現上的差別。」

「但他現在仍站在最頂端，他在幕後所付出的努力簡直是常人難以想像。我會用外星人這句話來形容他，或者說，他本身就是外星人。」史波史特拉說。

詹姆斯也和昔日搭檔勒夫（Kevin Love）相見歡，他比詹姆斯還小3歲，但在場上的競技狀態早已不足巔峰時期的一半。對於詹姆斯至今依舊巔峰無人能擋，勒夫也感到無法置信。

「未來隨著飲食、科技和運動科學的進步，我們有可能會看到像詹姆斯這樣的球員出現，」勒夫說，「但至少到目前為止他是獨一無二的。他就是個異類。」