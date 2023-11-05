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NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠

記者蔡佳霖／即時報導
約柯奇(右)4日再度出現「卡9」準大三元。(路透)
約柯奇(右)4日再度出現「卡9」準大三元。(路透)

面對像金塊這樣的衛冕冠軍，對手在四節時間內都不能有絲毫鬆懈，否則很可能瞬間跌入萬丈深淵。公牛在周六前往丹佛踢館就嚐到這樣的苦果。

上半場比賽公牛還握有2分領先優勢，但第三節一開始，金塊外圍接連開火，搭配約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）和葛登（Aaron Gordon）的適時貢獻，合力殺出一波21：4的猛烈攻勢，一口氣取得15分超前。

隨後金塊完全掌控局面，第四節波特一人獨拿13分，將雙方差距擴大到23分之多，比賽也完全失去懸念。金塊最終以123：101痛宰公牛。

馬龍賽後談到開季6勝1敗的表現，「我最高興的地方是，我們沒有帶著沉醉於上季奪冠的心態進入今年賽季。」

約柯奇全場飆出28分16籃板9助攻3抄截，再度出現「卡9」準大三元，生涯第42次只差1分或1籃板或1助攻就能達成大三元，目前累積107次大三元，仍和詹姆斯（LeBron James）和基德（Jason Kidd），並列史上第4。丹佛媒體更把約柯奇這種數據奇景以他家鄉為名，稱之為「松博爾雙十（Sombor Double）」。

波特此役16投9中包含5記三分球，拿下27分6籃板2阻攻，其中19分集中在下半場；葛登15分12籃板5助攻2抄截，主控穆雷（Jamal Murray）因腿筋傷勢只打了不到10分鐘就退場，後續情況仍得觀察。

在穆雷傷退情況下，傑克森（Reggie Jackson）替補上場繳出16分3助攻的成績，表現稱職，布勞恩（Christian Braun）也補上10分5籃板4助攻。

「我對我們的替補陣容感到驕傲，他們每晚都做足了準備，每個年輕球員都很努力，這是我想要看到的。他們打得很努力，而且也都打得很好。」馬龍說。金塊替補場均可以得到31.8分，排名聯盟第18。

公牛陣中以佛西維奇（Nikola Vucevic）的19分為最高，兩大進攻主力表現都不盡理想，德羅展（DeMar DeRozan）獲得17分6助攻，拉文（Zach LaVine）12投4中僅有12分4籃板4助攻。

公牛嚐到3連敗，開季到現在戰績只有2勝5敗，在東區僅贏過巫師。

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