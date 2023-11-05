我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年這棵樹獲選洛克菲勒中心聖誕樹 11日抵紐約 29日點燈

網路求職被誆稱要先匯款 布碌崙華女破財2千元

NBA／「新狼王」好威 愛德華創隊史最年輕5000分紀錄

聯合新聞網／即時報導
愛德華4日砍分效率驚人，已經是公認的灰狼一哥。(美聯社)
愛德華4日砍分效率驚人，已經是公認的灰狼一哥。(美聯社)

2020年狀元郎愛德華（Anthony Edwards）接班「新狼王」氣勢凶猛，周六在對戰爵士隊的比賽以近七成命中率攻下31分，率領灰狼隊以123：95大勝，這場比賽過後愛德華也達標生涯5000分，締造灰狼史上最年輕紀錄。

上半場愛德華就斬獲19分，灰狼以5分領先；下半場易籃再戰，換另一名「狀元狼」發威，唐斯（Karl-Anthony Towns）單節攻下15分，剛好是灰狼進入第四節時領先的分數，最終第四節愛德華再度跳出來，單節12分鎖定戰局，幫助球隊以28分之差帶走勝利。

愛德華全場19投13中，攻下31分外帶8籃板、6助攻，表現全能，賽後他達成職業生涯5000分里程碑，僅用228場比賽是隊史新猷；開季首戰就投進生涯第600顆三分球的愛德華，效率也是聯盟史上最速，本季他的三分砲火火燙，場均可以投進3顆，命中率破5成。

灰狼本季防守表現令人驚艷，繼上一場的金塊後，再度將對手命中率壓制在4成以下，本季球隊「被」命中率為4成27是聯盟最低，開季5場比賽有4場對手得分不超過100。

爵士表現最好的則是明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），他今天繳出22分、8籃板，仍無法阻止球隊吞下近5戰的第4場敗仗，柯林斯（John Collins）和霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）則各自挹注14分。

上一則

NBA／泰托姆隊史最年輕破萬分 2里程碑創聯盟首見紀錄

延伸閱讀

影／前NBA狀元抓到妻重操舊業「赤裸拍片」上Onlyfans賺錢

影／前NBA狀元抓到妻重操舊業「赤裸拍片」上Onlyfans賺錢
NBA／季中錦標賽開打 奪冠隊球員可額外獲50萬元獎金

NBA／季中錦標賽開打 奪冠隊球員可額外獲50萬元獎金
NBA／首創季中錦標賽 分成6個小組開打

NBA／首創季中錦標賽 分成6個小組開打
美電動車業 衝擊一波波

美電動車業 衝擊一波波

熱門新聞

前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05
格林疑似「妨礙中籃」，讓裁判透過慢動作畫面確認後，判柯瑞得分。(影片截圖)

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

2023-11-03 23:36
韓人氣女團「LE SSERAFIM」左起許允真、金采源、中村一葉、宮脇咲良、洪恩採。（截圖自湖人官方Instagram）

NBA／韓人氣女團LE SSERAFIM造訪 湖人主場留下「完美之夜」

2023-11-02 08:41

超人氣

更多 >
立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯