NBA／76人四大戰將聯手4連勝 太陽連敗杜蘭特孤掌難鳴

太陽前往費城 作客,但布克(Devin Booker)和比爾(Bradley Beal)再度因傷缺席,全隊只能仰賴單核杜蘭特(Kevin Durant)一人苦撐,儘管前三節打完只落後對手5分,但馬克西(Tyrese Maxey)末節獨拿11分,搭配76人團隊攻勢多點開花,一口氣拉開18分差距,最終以112:100拿下勝利。

76人勇奪4連勝,排名東區第2,至於開季以來陣容難齊全的太陽則是苦吞3連敗,戰績跌到2勝4敗。

費城4大戰將開季至今場均得分都超過20分。安比德(Joel Embiid)拿到26分11籃板3助攻,第四節他甚至沒有上場;拿底薪的烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)又攻下25分,馬克西22分10助攻5籃板,哈里斯(Tobias Harris)18分10籃板,表現依舊強勢。

相較之下,杜蘭特顯得孤單許多。他此戰14罰12中,獲得31分8籃板3助攻,但其他人最高得分只有葛登(Eric Gordon)的13分,諾基奇(Jusuf Nurkic)則是進帳11分9籃板5助攻。在76人防守壓制下,太陽團隊命中率僅有36%,三分球35投9中,難以造成威脅。

杜蘭特在這場比賽達成7000籃板的生涯里程碑。賽後談到球隊開季的狀態,他表示:「我們還在路上,但容錯空間真的很小。我們的投籃必須做得更好,特別是在有球員缺陣的情況下,如果我們無法進球,將會讓我們在整場比賽中都處於麻煩之中。我們近期一直都是如此。」

太陽雖然全力籌組三巨頭,但至今還是沒能全員到齊。「我知道他們兩個有多麼想出賽。」

