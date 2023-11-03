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NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

聯合新聞網／綜合報導
前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）
前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

前籃網啦啦隊成員珍努弗（Jen Rufo）爆料，她曾和好幾位籃網球員發生關係，且都是主力球員。籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）趕緊發文澄清：「我當時是太陽球員！」

該名女子認為，球隊不喜歡她們和球員接觸，但沒有禁止，「我認為能同時保持工作和私下性生活，這不會影響我的信譽，所以我還是做了。」籃網現任啦啦隊長接受TMSPN訪問時說，「我2017年以來就在球隊工作，過去四年都是隊長，我不知道她是誰。過去七年她不是團隊一員，更不可能和任何球員接觸。」

據Sportskeeda報導，珍努弗是2012到2015年期間擔任籃網啦啦隊，這件事只是舊事重提，但已經引發話題。連布里吉斯都得發文自清，至於獨行俠威廉斯（Grant Williams）則趁機補刀發文調侃，他貼出一名網紅照片，這名網紅曾自稱和太陽七位球員發生關係。讓布里吉斯也只能附上哭臉無奈回應：「你太壞了！」

籃網隊前鋒布里吉斯。(路透)
籃網隊前鋒布里吉斯。(路透)

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