NBA／天才狀元溫班亞瑪38分射落太陽 追上雙塔菜鳥紀錄

前一場與太陽對決才在比賽最後階段挺身而出幫助馬刺 逆轉勝出,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)2日在出戰太陽的比賽中再度展現主宰力,全場猛轟38分10籃板2阻攻,幫助馬刺最終以132:121拿下本季對戰太陽的2連勝。

馬刺日前與太陽對決,溫班亞瑪在上半場遭到杜蘭特(Kevin Durant)「上課」的情況下,下半場他隨即在攻守兩端做出回應,並且在比賽最後1分鐘有兩度關鍵進球,最終馬刺也以1分差距逆轉太陽。

今天雙方再度對決,儘管太陽迎回射手布克(Devin Booker),但溫班亞瑪與馬刺仍打出精采一戰,上半場溫班亞瑪就拿下20分5籃板,其中包括在上半場結束前最後一分鐘命中2顆三分球,成為馬刺隊史第一位在上半場就拿下20分的19歲以下球員,馬刺也在他領軍下連兩節攻破35分,取得75:55的大幅領先。

下半場溫班亞瑪持續在場上開炮,尤其是在比賽最後4分半鐘太陽將比分平時挺身而出,有一次精采的灌籃與關鍵跳投演出,助馬刺打出一波12:0的攻勢,而溫班亞瑪一人就包辦了其中10分,幫助馬刺最終以11分差距勝出,收下對戰2連勝。

溫班亞瑪2日攻下38分10籃板2阻攻,其中包括命中3顆三分球,成為史上第3位單場拿下至少35分10籃板2阻攻的19歲以下球員,前一位達成此紀錄的則為今年已經邁入生涯第21個賽季的詹姆斯(LeBron James),也是繼杜蘭特後,首位拿下此數據的菜鳥球員。

此外,在馬刺隊史上,溫班亞瑪更是追上「雙塔」鄧肯(Tim Duncan)、羅賓森(David Robinson),成為第三位在菜鳥球季就拿下「35分級」得分、籃板雙十的球員。

至於太陽則是以布克攻下31分助攻9籃板準大三元表現最佳,杜蘭特則有28分6籃板2阻攻,這也是兩人在場上聯手以來吞下的首敗,終結過去聯手拿下9連勝的紀錄。

A CAREER NIGHT FOR VICTOR WEMBANYAMA.



🔥 38 PTS (career-high)

💪 10 REB

🚫 2 BLK



Spurs got the W in a THRILLER in Phoenix. pic.twitter.com/A5g7xMAXTI