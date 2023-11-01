NBA／哈登上船 快艇四天王合體…太平洋組成火藥庫

快艇組成新四巨頭。（取材自X平台）

「大鬍子」哈登（James Harden）和76人隊的糾葛終於落幕，76人和快艇 隊完成交易，哈登得償所望轉戰快艇隊，將與喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並肩作戰，此交易撼動聯盟版圖，更讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈火爆。目前太平洋組有17名球員入選過全明星、5位球員拿過MVP，還有8位歷史75大球星。

76人送出哈登、塔克（PJ Tucker）和彼特盧舍夫（Filip Petrusev），換來莫里斯（Marcus Morris）、貝頓（Nicolas Batum）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）和2028年未保護首輪選秀權、2張第二輪選秀權及1個選秀互換權；76人為清出空間，裁掉射手格林（Danny Green）。

自2021年開始到現在，哈登在短短3年間已經為4支不同球隊效力，分別是火箭、籃網、76人和快艇，加上早期的雷霆，這是他生涯第4次被交易，追平NBA歷史上年度MVP被交易次數最多的紀錄。

哈登的昔日搭檔兼兄弟衛斯特布魯克（Russell Westbrook），兩人情況幾乎一模一樣，都在3年內輾轉4支球隊。

衛斯特布魯克離開雷霆後，陸續打過火箭、巫師、湖人 和快艇，這是他和哈登第3次同隊並肩作戰，繼續努力爭取生涯第一座總冠軍。

而哈登搶搭快艇後，也讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈。目前西區太平洋組有國王、太陽、快艇、勇士及湖人，上季這5支球隊占據西區3到7名，攜手闖進季後賽。歷史75大球星有10名現役球員，其中8人在太平洋組，另外2位則是公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）。

西區太平洋組17人進過全明星：

國王：沙波尼斯（Domantas Sabonis）、福克斯（De'Aaron Fox）

太陽：杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）

勇士：柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、保羅（Chris Paul）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）

湖人：詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）

快艇：雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登

年度MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、衛斯特布魯克、哈登

總冠軍賽MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德

歷史75大球星：詹姆斯、戴維斯、杜蘭特、柯瑞、保羅、雷納德、哈登、衛斯特布魯克