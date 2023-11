NBA／哈登上船 快艇四天王合體…太平洋組成火藥庫

「大鬍子」哈登(James Harden)和76人隊的糾葛終於落幕,76人和快艇 隊完成交易,哈登得償所望轉戰快艇隊,將與喬治(Paul George)、雷納德(Kawhi Leonard)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)並肩作戰,此交易撼動聯盟版圖,更讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈火爆。目前太平洋組有17名球員入選過全明星、5位球員拿過MVP,還有8位歷史75大球星。

76人送出哈登、塔克(PJ Tucker)和彼特盧舍夫(Filip Petrusev),換來莫里斯(Marcus Morris)、貝頓(Nicolas Batum)、柯文頓(Robert Covington)、馬丁(KJ Martin Jr.)和2028年未保護首輪選秀權、2張第二輪選秀權及1個選秀互換權;76人為清出空間,裁掉射手格林(Danny Green)。

自2021年開始到現在,哈登在短短3年間已經為4支不同球隊效力,分別是火箭、籃網、76人和快艇,加上早期的雷霆,這是他生涯第4次被交易,追平NBA歷史上年度MVP被交易次數最多的紀錄。

哈登的昔日搭檔兼兄弟衛斯特布魯克(Russell Westbrook),兩人情況幾乎一模一樣,都在3年內輾轉4支球隊。

衛斯特布魯克離開雷霆後,陸續打過火箭、巫師、湖人 和快艇,這是他和哈登第3次同隊並肩作戰,繼續努力爭取生涯第一座總冠軍。

而哈登搶搭快艇後,也讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈。目前西區太平洋組有國王、太陽、快艇、勇士及湖人,上季這5支球隊占據西區3到7名,攜手闖進季後賽。歷史75大球星有10名現役球員,其中8人在太平洋組,另外2位則是公鹿隊的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與里拉德(Damian Lillard)。

西區太平洋組17人進過全明星:

國王:沙波尼斯(Domantas Sabonis)、福克斯(De'Aaron Fox)

太陽:杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)、比爾(Bradley Beal)

勇士:柯瑞 (Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、保羅(Chris Paul)、格林(Draymond Green)、維金斯(Andrew Wiggins)

湖人:詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)、羅素(D'Angelo Russell)

快艇:雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、哈登

年度MVP:詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、衛斯特布魯克、哈登

總冠軍賽MVP:詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德

歷史75大球星:詹姆斯、戴維斯、杜蘭特、柯瑞、保羅、雷納德、哈登、衛斯特布魯克

BREAKING: The Philadelphia 76ers have agreed on a trade to send guard James Harden to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/wAyuJKMfAw