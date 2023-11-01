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NBA／哈登上船 快艇四天王合體…太平洋組成火藥庫

體育新聞組／綜合報導
快艇組成新四巨頭。（取材自X平台）
快艇組成新四巨頭。（取材自X平台）

「大鬍子」哈登（James Harden）和76人隊的糾葛終於落幕，76人和快艇隊完成交易，哈登得償所望轉戰快艇隊，將與喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並肩作戰，此交易撼動聯盟版圖，更讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈火爆。目前太平洋組有17名球員入選過全明星、5位球員拿過MVP，還有8位歷史75大球星。

76人送出哈登、塔克（PJ Tucker）和彼特盧舍夫（Filip Petrusev），換來莫里斯（Marcus Morris）、貝頓（Nicolas Batum）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）和2028年未保護首輪選秀權、2張第二輪選秀權及1個選秀互換權；76人為清出空間，裁掉射手格林（Danny Green）。

自2021年開始到現在，哈登在短短3年間已經為4支不同球隊效力，分別是火箭、籃網、76人和快艇，加上早期的雷霆，這是他生涯第4次被交易，追平NBA歷史上年度MVP被交易次數最多的紀錄。

哈登的昔日搭檔兼兄弟衛斯特布魯克（Russell Westbrook），兩人情況幾乎一模一樣，都在3年內輾轉4支球隊。

衛斯特布魯克離開雷霆後，陸續打過火箭、巫師、湖人和快艇，這是他和哈登第3次同隊並肩作戰，繼續努力爭取生涯第一座總冠軍。

而哈登搶搭快艇後，也讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈。目前西區太平洋組有國王、太陽、快艇、勇士及湖人，上季這5支球隊占據西區3到7名，攜手闖進季後賽。歷史75大球星有10名現役球員，其中8人在太平洋組，另外2位則是公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）。

西區太平洋組17人進過全明星：

國王：沙波尼斯（Domantas Sabonis）、福克斯（De'Aaron Fox）

太陽：杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）

勇士：柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、保羅（Chris Paul）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）

湖人：詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）

快艇：雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登

年度MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、衛斯特布魯克、哈登

總冠軍賽MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德

歷史75大球星：詹姆斯、戴維斯、杜蘭特、柯瑞、保羅、雷納德、哈登、衛斯特布魯克

快艇 柯瑞 湖人

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