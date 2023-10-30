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NBA／杜蘭特3節打卡下班 稱「出手20幾次非我風格」

記者蔡佳霖／綜合報導
即便太陽三巨頭休其二，杜蘭特仍持續展現高效率攻守。 （Getty Images）
即便太陽三巨頭休其二，杜蘭特仍持續展現高效率攻守。 （Getty Images）

儘管太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）透露陣中兩大戰將布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）還沒有確切的歸隊時間，不過只要有杜蘭特（Kevin Durant）在，球隊依然有巨大競爭力。

影音來源：YouTube

前一場面對湖人在第四節陷入孤立無援狀態的杜蘭特，28日主場迎戰爵士則是獲得隊友的強力助拳，除了他以外共有5人得分過兩位數，其中葛登（Eric Gordon）攻下21分，艾倫（Grayson Allen）17分，古德溫（Jordan Goodwin）和尤班克斯（Drew Eubanks）各得12分，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分7籃板6助攻2抄截。

太陽甫開賽就展現旺盛火力，半場打完已經取得16分領先優勢；第三節杜蘭特和艾倫聯手攻下26分，帶動太陽在這一節以6成命中率轟下40分，一度將差距擴大到33分差，也讓比賽早早進入垃圾時間。最終，太陽以126比104痛宰爵士。

第四節完全休兵的杜蘭特一共只打了29分鐘，11投8中的高效率拿下26分7助攻4籃板。

杜蘭特前一戰面對湖人出手28次得到39分，此役僅投籃11次就獲得26分，甚至還提前打卡下班，賽後他也坦言：「一場比賽出手20幾次真的不是我的比賽風格，除非情況迫不得已。」

太陽在今年的休兵期間透過交易得到得分好手比爾，和原有的杜蘭特、布克組成三巨頭。不過比爾打了2場熱身賽後就因為背部緊繃，至今3場例行賽都沒能出賽，而布克則是打完首戰對金州勇士的比賽後，就因為腳踝扭傷也已連2場缺席。

因此，開季後變成為杜蘭特一人苦撐。

根據美國媒體StatMuse統計顯示，杜蘭特全場11投8中、拿下26分，完成生涯第48場「命中率超過7成、得分超過25分」的成就，排名NBA近15個賽季以來的第2多，僅次於霍華德（Dwight Howard）的54場。若放眼整個歷史上，杜蘭特則是排名第8。

「背靠背」出賽的爵士此役打來荒腔走板，首節就落後10分、半場結束落後16分；第3節開賽後，太陽一波11比0的攻勢直接打趴對手，甚至在艾倫一次快攻單手灌籃後，將差距擴大到30分以上。

爵士的馬卡南（Lauri Markkanen）獲得19分，柯林斯（John Collins）11分10籃板，開季連3場完成雙十；克拉克森（Jordan Clarkson）僅7分進帳。

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