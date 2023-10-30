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NBA／球隊淨效率值差距超大 湖人難擺脫「詹皇依賴症」

記者蔡佳霖／綜合報導
湖人仍是高度依賴詹姆斯的攻守帶動。(路透)
湖人仍是高度依賴詹姆斯的攻守帶動。(路透)

開季前兩場比賽取得1勝1敗的湖人，接下來將開啟4天3戰的旅程。儘管球隊在休賽季的大力補強，建構出讓不少球隊羨慕的深度陣容，然而從比賽實際內容來看，顯然紫金軍團就算補了再多人，仍難以有效減輕高度依賴詹姆斯（LeBron James）的「症狀」。

根據統計，詹姆斯在兩場比賽中一共打了64分鐘，當他在場上時，湖人每百回合淨效率值達+20.6，而在他退場休息的32分鐘內，湖人每百回合淨效率值卻是-52.9，差距十分驚人，同時也更突顯這位即將滿39歲的老將的重要性。

依然維持絕佳狀態的詹姆斯，兩場比賽場均可以拿到21分8籃板7助攻1.5抄截、1阻攻，投籃命中率達56.7%。「我感覺到我在關鍵時刻的體能很好。」詹姆斯自信地認為。

按照主帥漢姆（Darvin Ham）的說法，湖人今年賽季計畫讓詹姆斯每場打28到30分鐘。但ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）則認為，限制詹姆斯的上場時間只是一個參考值，而非硬性規定，「我相信如果某些比賽打得很膠著，即使詹姆斯已經打超過30分鐘，他還是會留在場上。」

「湖人的替補群們也得想想辦法，當詹姆斯下場時，他們都要挺身而出才行。」麥克曼奈明說。

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