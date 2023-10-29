NBA／1人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

杜蘭特(右)在28日比賽中得到隊友奧援，特別是葛登的強勢發揮。 (Getty Images)

休兵期組成三巨頭的鳳凰城太陽，開季後卻成為杜蘭特1人苦撐，幸好28日在主場開幕戰，包括老將高登、射手艾倫分別貢獻21、17分，幫助太陽以126比104大勝來訪的猶他爵士。

太陽在今年的休兵期間透過交易得到得分好手畢爾（Bradley Beal），和原有的杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成三巨頭。不過畢爾打了2場熱身賽後就因為背部緊繃，至今3場例行賽都沒能出賽，而布克則是打完首戰對金州勇士 的比賽後，就因為腳踝扭傷也已連2場缺席。

這也讓已經35歲的杜蘭特只得賣老命苦撐，前2場平均上場38分鐘，幸好28日在獲得隊友支援下，僅出賽29分鐘，但還是高效率地拿下26分、7助攻、4籃板。

「背靠背」出賽的爵士28日打來荒腔走板，首節就落後10分、半場結束落後16分；第3節開賽後，太陽一波11比0的攻勢直接打趴對手，甚至在艾倫（Grayson Allen）一次快攻單手灌籃後，將差距擴大到30分以上。

全場進帳17分的艾倫在第3節單節6投5中、拿下14分，34歲的高登（Eric Gordon）也打出今年加盟太陽後的代表作，全場14投9中，拿下21分、4助攻。

根據美國媒體StatMuse統計顯示，杜蘭特全場11投8中、拿下26分，完成生涯第48場「命中率超過7成、得分超過25分」的成就，在NBA 史上排名第2，僅次於霍華德（Dwight Howard）的54場。

杜蘭特前一戰面對湖人 出手28次得到39分，此役僅投籃11次就獲得26分，甚至還提前打卡下班，賽後他也坦言：「一場比賽出手20幾次真的不是我的比賽風格，除非情況迫不得已。」