NBA／塞爾蒂克先發狂轟111分 懷特飆5三分彈滅熱火

在賽季開幕戰靠著新援波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)的關鍵三分球擊敗尼克後,塞爾蒂克27日再度有其他球員挺身而出,後衛懷特(Derrick White)在與熱火之戰單場猛轟5顆三分球拿下28分,幫助綠衫軍最終以119:111收下開季2連勝。

今年休賽季大幅補強的塞爾蒂克,也被認為是衝擊今年東區冠軍的最大熱門,而27日碰上過去4個賽季曾3度在東區冠軍賽交手的熱火,塞爾蒂克諸將也展現必勝決心,尤其是後衛懷特,在第四節初球隊一度落後的情況下連得9分領軍逆轉,又在比賽最後47秒投進關鍵兩罰,幫助塞爾蒂克取得5分領先奠定勝基。

懷特在27日拿下28分其中14分集中在第4節,而他也成為塞爾蒂克隊史第二位在球隊主場開幕戰中投進至少5顆三分球並拿下至少25分的球員,而前一位正是27日也攻下22分8籃板5助攻的泰托姆(Jayson Tatum),至於布朗(Jaylen Brown)也有27分6籃板演出,兩名新援哈勒戴(Jrue Holiday)、波爾辛吉斯則分別攻下17分10籃板7助攻與17分9籃板3抄截,塞爾蒂克先發五虎合計攻下團隊119分中的111分,進攻火力驚人。

Derrick White had the hot hand in Boston's win over Miami 🔥



28 PTS

6 REB

3 BLK

5 3PM pic.twitter.com/fh2rbebex9