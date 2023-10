NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

湖人 開幕戰不敵金塊隊後回到主場,迎戰少了布克(Devin Booker)和比爾(Bradley Beal)的太陽隊,沒想到比賽卻陷入膠著,太陽巨星杜蘭特(Kevin Durant)孤軍奮戰近40分鐘狂飆39分仍無法力挽狂瀾,終場湖人以100:95險勝太陽。

湖人開局就打出7:0攻勢,不過太陽很快穩住陣腳,並限制湖人進攻,首節打完反倒以30:18領先。第二節湖人趁杜蘭特(Kevin Durant)不在場上,打出20:5攻勢取得3分領先,杜蘭特上場後太陽又要回優勢,半場打完以52:48領先。

第三節杜蘭特打滿12分鐘,飆進15分,幫助太陽帶著12分領先進入末節。湖人第四節再度複製第二節情況,杜蘭特不在場上時打出8:0攻勢。此時杜蘭特坐不住,提前回到場上,立刻用三分球穩定軍心。

不過杜蘭特體力下滑頻頻打鐵,隊友也無法挺身而出,湖人成功反超比分。杜蘭特最後2分鐘連得4分扳平比分,但詹姆斯(LeBron James)也立刻回敬4分,幫助湖人鎖定勝局。

湖人團隊三分球29投僅5中,詹姆斯攻下21分8籃板9助攻,戴維斯(Anthony Davis)上場39分鐘拿到30分13籃板3抄截3阻攻。太陽方面,杜蘭特上場39分鐘攻下39分11籃板,但發生8次失誤。

