NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

湖人 開幕戰不敵金塊隊後回到主場，迎戰少了布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）的太陽隊，沒想到比賽卻陷入膠著，太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）孤軍奮戰近40分鐘狂飆39分仍無法力挽狂瀾，終場湖人以100：95險勝太陽。

湖人開局就打出7：0攻勢，不過太陽很快穩住陣腳，並限制湖人進攻，首節打完反倒以30：18領先。第二節湖人趁杜蘭特（Kevin Durant）不在場上，打出20：5攻勢取得3分領先，杜蘭特上場後太陽又要回優勢，半場打完以52：48領先。

第三節杜蘭特打滿12分鐘，飆進15分，幫助太陽帶著12分領先進入末節。湖人第四節再度複製第二節情況，杜蘭特不在場上時打出8：0攻勢。此時杜蘭特坐不住，提前回到場上，立刻用三分球穩定軍心。

不過杜蘭特體力下滑頻頻打鐵，隊友也無法挺身而出，湖人成功反超比分。杜蘭特最後2分鐘連得4分扳平比分，但詹姆斯（LeBron James）也立刻回敬4分，幫助湖人鎖定勝局。

湖人團隊三分球29投僅5中，詹姆斯攻下21分8籃板9助攻，戴維斯（Anthony Davis）上場39分鐘拿到30分13籃板3抄截3阻攻。太陽方面，杜蘭特上場39分鐘攻下39分11籃板，但發生8次失誤。