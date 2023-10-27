NBA／陷犯規麻煩 溫班亞瑪首秀憋屈 馬刺不敵獨行俠

馬刺隊狀元溫班亞瑪首戰攻下15分。（Getty Images）

馬刺 隊選秀狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在25日與獨行俠隊之戰上演生涯首秀，最終繳出15分、5籃板、2助攻、2抄截的數據，不過獨行俠在唐西奇（Luka Doncic）、厄文 （Kyrie Irving）雙衛聯手攻下55分、16助攻領軍下，以126：119擊退馬刺。

馬刺在主場迎接新賽季開幕戰，吸引超過1萬8千名球迷進場觀賞狀元郎溫班亞瑪的生涯首秀，而他也在開賽就賞給厄文1記麻辣鍋，不過隨後卻陷入犯規麻煩，讓他僅打了23分鐘。而上半場打完一度領先的馬刺，仍在下半場遭到獨行俠雙衛領軍翻盤，吞下賽季首敗。

溫班亞瑪透露看見滿場球迷感覺很不真實，「肯定會有很多情緒，如果贏了，這場比賽就更完美了。」談到自己陷入犯規麻煩，溫班亞瑪直言很沮喪，「保持抬頭對我的隊友有幫助，我不能在球場上展現沮喪，每天都在學習。」

溫班亞瑪生涯首秀就陷入犯規麻煩，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）說：「對一個球員來講，最困難的事情之一就是陷入犯規麻煩，這會讓你遲遲無法進入節奏，但我認為他已經展現出自己的成熟度。」而溫班亞瑪也坦言，生涯首秀確實有很多情緒，唯一遺憾就是未能幫助球隊取勝。

唐西奇攻下全場最高的33分外帶13籃板、10助攻「大三元」，談到開幕戰就對上溫班亞瑪，他說：「這很有趣，我們知道這座球場會很吵鬧，但能對上NBA 前景最好的球員之一，就我個人而言很喜歡這樣的挑戰。」