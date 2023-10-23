我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

NBA 10大富豪球星 詹皇稱霸 沒人賺得比他多

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯（左）及柯瑞為NBA10大富豪球星前兩名。（Getty Image）
詹姆斯（左）及柯瑞為NBA10大富豪球星前兩名。（Getty Image）

就在新賽季即將開戰之際，「富比世」布了2023-24年賽季收入最高的10位NBA球星，統計數據包含球場薪資和場外其他收入。一如過往，將邁向生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James）以1.176億美元高居榜首，柯瑞（Stephen Curry）則是以1.019億美元緊追其後，全聯盟僅有他們兩位突破億元大關。

詹姆斯本季薪資4760萬美元雖不是所有球員之冠，但他的場外收入高達7000萬美元，遙遙領先其他人，因此加總之後仍維持收入王寶座；這是詹姆斯已經連續10年稱霸排行榜，上一次能壓過他的便是已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）。

詹姆斯生涯至今已經累積拿到超過4億美元的薪資，倘若他執行下一季的球員選項，他將成為史上第一位生涯總薪資突破5億美元的球員。

至於柯瑞則是握有全聯盟最高年薪，達到5190萬美元，不過他場外收入5000萬美元遠低於詹姆斯，無緣超越「霸道詹皇的傳說」。

放眼全球，僅有15位運動員的年收入能夠突破1億美元，未來隨著NBA球星年薪達6000萬美元的時代來臨，勢必會有更多人加入「億元俱樂部」。

根據「富比世」先前報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）目前淨資產高達30億美元，是首名躋身美國前400大富豪排行榜的職業運動員。

2023-24年賽季NBA球星年總收入十大排行榜：

1、詹姆斯/1.176億

2、柯瑞/1.019億

3、杜蘭特/9140萬

4、安戴托昆波/8560萬

5、里拉德/6360萬

6、湯普森/6120萬

7、安比德/5760萬

7、哈登/5760萬

9、巴特勒/5520萬

10、喬治/5460萬

10、約柯奇/5460萬

(單位/美元)

柯瑞 NBA 富比世

上一則

NFL／腰旗美足進軍奧運 NFL最大贏家

下一則

開轟+盜本壘 哈波費城人季後賽第2人 助隊取得國聯「聽牌」優勢

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪引爆巨大關注度 波波維奇：像當年的詹姆斯

NBA／溫班亞瑪引爆巨大關注度 波波維奇：像當年的詹姆斯
NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？

NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？
NBA／詹姆斯、杜蘭特暌違5年對決 湖人崩盤

NBA／詹姆斯、杜蘭特暌違5年對決 湖人崩盤
NBA／獲湖人4年肥約 里夫斯：想和詹姆斯一起奪冠

NBA／獲湖人4年肥約 里夫斯：想和詹姆斯一起奪冠

熱門新聞

伍佩琴在帶領馬林魚隊「鹹魚翻生」後，將離開馬林魚總管一職。（美聯社）

4大職業運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴將告別馬林魚

2023-10-16 16:10
詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

2023-10-15 02:30
中國網球選手鄭欽文15日在鄭州公開賽獲單打冠軍後，竟突然被要求唱歌。（取材自WTA影片）

鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

2023-10-16 02:45
溫班亞瑪(左)與柯瑞身高差滿多。(路透)

NBA／柯瑞矮溫班亞瑪一截 上演「最萌身高差」跳球

2023-10-20 23:49
瓦賽爾(左)和溫班亞瑪(右)。 （美聯社）

NBA／看過運球「穿襠過人」？7呎長人溫班亞瑪驚豔全場

2023-10-19 08:41
詹姆斯和杜蘭特(左)相隔5年再次於場上碰頭。（美聯社）

NBA／詹姆斯、杜蘭特相隔5年再對決 湖人下半場崩盤慘敗

2023-10-20 02:29

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個