NBA 10大富豪球星 詹皇稱霸 沒人賺得比他多

詹姆斯（左）及柯瑞為NBA10大富豪球星前兩名。（Getty Image）

就在新賽季即將開戰之際，「富比世 」布了2023-24年賽季收入最高的10位NBA 球星，統計數據包含球場薪資和場外其他收入。一如過往，將邁向生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James）以1.176億美元高居榜首，柯瑞 （Stephen Curry）則是以1.019億美元緊追其後，全聯盟僅有他們兩位突破億元大關。

詹姆斯本季薪資4760萬美元雖不是所有球員之冠，但他的場外收入高達7000萬美元，遙遙領先其他人，因此加總之後仍維持收入王寶座；這是詹姆斯已經連續10年稱霸排行榜，上一次能壓過他的便是已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）。

詹姆斯生涯至今已經累積拿到超過4億美元的薪資，倘若他執行下一季的球員選項，他將成為史上第一位生涯總薪資突破5億美元的球員。

至於柯瑞則是握有全聯盟最高年薪，達到5190萬美元，不過他場外收入5000萬美元遠低於詹姆斯，無緣超越「霸道詹皇的傳說」。

放眼全球，僅有15位運動員的年收入能夠突破1億美元，未來隨著NBA球星年薪達6000萬美元的時代來臨，勢必會有更多人加入「億元俱樂部」。

根據「富比世」先前報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）目前淨資產高達30億美元，是首名躋身美國前400大富豪排行榜的職業運動員。

2023-24年賽季NBA球星年總收入十大排行榜：

1、詹姆斯/1.176億

2、柯瑞/1.019億

3、杜蘭特/9140萬

4、安戴托昆波/8560萬

5、里拉德/6360萬

6、湯普森/6120萬

7、安比德/5760萬

7、哈登/5760萬

9、巴特勒/5520萬

10、喬治/5460萬

10、約柯奇/5460萬

(單位/美元)