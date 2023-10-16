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NBA／球迷秀胸口頭像刺青 西蒙斯傻眼：誰有相機

記者劉肇育／即時報導
西蒙斯。（美聯社）
西蒙斯。（美聯社）

儘管在加入籃網隊後仍未打出應有的身手，不過對於新賽季蓄勢待發的明星後衛西蒙斯（Ben Simmons），今天也在籃網主場獲得球迷的熱情支持，一名穿著他10號球衣的球迷就在賽前向西蒙斯展示了刺在自己胸口的西蒙斯頭像，讓西蒙斯也露出不可置信的表情。

上個賽季僅代表籃網出賽42場的西蒙斯，今年總算以健康的身體迎接休賽季訓練，並在日前與總教練馮恩（Jacque Vaughn）深談後，新賽季可望以先發控球的角色登場。

今天與前東家76人的熱身賽開打前，西蒙斯就在準備回到休息室時停下腳步為場邊的支持球迷簽名，但就在他與一名身穿他10號籃網球衣的球迷攀談後，西蒙斯隨即轉頭詢問「誰有相機？」並向該迷球說了句「展示你的刺青」，這名球迷也隨即拉開球衣秀出左胸口上的西蒙斯頭像刺青，讓西蒙斯露出不可置信的表情，並將自己的毛巾送給了他。

在今天出戰76人的熱身賽中，西蒙斯最終也繳出8分9助攻6籃板3抄截的全能數據，但同時也發生高達8次失誤，最終籃網以119：127不敵76人，吞下熱身賽第2敗。

在前一場熱身賽後，西蒙斯就曾表示自己目前身體狀況相當不錯，不僅跑得很快也跳得很高，只是必須花點時間適應比賽，讓他找回透過多種方式來影響比賽的能力。

至於籃網布里吉斯（Mikal Bridges）在談到西蒙斯的表現時也說：「他帶來了很多的力量，這將讓我們變得更好，我們都很高興他保持健康也很需要他。」

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