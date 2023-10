NBA／球迷秀胸口頭像刺青 西蒙斯傻眼：誰有相機

儘管在加入籃網隊後仍未打出應有的身手,不過對於新賽季蓄勢待發的明星後衛西蒙斯(Ben Simmons),今天也在籃網主場獲得球迷的熱情支持,一名穿著他10號球衣的球迷就在賽前向西蒙斯展示了刺在自己胸口的西蒙斯頭像,讓西蒙斯也露出不可置信的表情。

上個賽季僅代表籃網出賽42場的西蒙斯,今年總算以健康的身體迎接休賽季訓練,並在日前與總教練馮恩(Jacque Vaughn)深談後,新賽季可望以先發控球的角色登場。

今天與前東家76人的熱身賽開打前,西蒙斯就在準備回到休息室時停下腳步為場邊的支持球迷簽名,但就在他與一名身穿他10號籃網球衣的球迷攀談後,西蒙斯隨即轉頭詢問「誰有相機?」並向該迷球說了句「展示你的刺青」,這名球迷也隨即拉開球衣秀出左胸口上的西蒙斯頭像刺青,讓西蒙斯露出不可置信的表情,並將自己的毛巾送給了他。

在今天出戰76人的熱身賽中,西蒙斯最終也繳出8分9助攻6籃板3抄截的全能數據,但同時也發生高達8次失誤,最終籃網以119:127不敵76人,吞下熱身賽第2敗。

在前一場熱身賽後,西蒙斯就曾表示自己目前身體狀況相當不錯,不僅跑得很快也跳得很高,只是必須花點時間適應比賽,讓他找回透過多種方式來影響比賽的能力。

至於籃網布里吉斯(Mikal Bridges)在談到西蒙斯的表現時也說:「他帶來了很多的力量,這將讓我們變得更好,我們都很高興他保持健康也很需要他。」

He tattooed Ben Simmons’ face on his chest 😳 pic.twitter.com/hbNy6Y6vSn