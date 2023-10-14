NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

庫明加突破禁區轟炸籃框。(Getty Images)

在送走波爾（Jordan Poole）迎來保羅（Chris Paul）之後，勇士 休賽季的補強也進一步拉高了團隊平均年齡，經驗豐富之餘，這些核心戰將的續航力也成了外界的疑問；同時，陣中小將如庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）能否快速成長頂替上來，也是勇士尋求重返王座的關鍵因素之一

日前，庫明加在接受採訪時即談到了保羅和蓋伊（Rudy Gay）兩名老將帶給他的幫助。

「他們兩個每天都會過來和我交談。我想建立起那種能夠持續一輩子並貫穿我整個職業生涯的關係，我希望每天都能得到他兩個的幫助。到目前為止，蓋伊和保羅一直都在告訴我我需要做什麼，這是我為了變得更好而必須去做的事情。我感覺這種交流一直都有效果。」庫明加說。

「他們在聯盟中已經待了很久了。保羅已經打了19年，而蓋伊是第18年。所以，每一天都從這些人身上獲取知識對我來說很有幫助。」

前一場熱身賽面對湖人 獨拿24分8籃板4助攻2阻攻的庫明加，在今天二度交手中又拿下26分3籃板3助攻3抄截，包括第三節和第四節得到13分，幫助勇士克服一度落後兩位數分差的劣勢，上演絕地大逆轉，以129比125取得勝利，熱身賽搶下2連勝。

兩場比賽下來，庫明加平均得到25分5.5籃板3.5助攻1抄截1阻攻，投籃命中率高達65.4%，三分球更是13投7中，命中率飆到53.8%。整體表現頗受肯定。

至於柯瑞 （Stephen Curry）此戰8投5中得到18分4助攻3籃板，保羅6分4助攻卻發生5次失誤；小將穆迪（Moses Moody）有15分進帳，新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）更是上演10分10助攻6籃板的雙十秀。

湖人先發5人得分均達雙位數，從比賽開始就掌握領先優勢，可惜最終替補球員未能守成。普林斯（Taurean Prince）得到17分，里夫斯（Austin Reaves）16分3籃板3助攻，戴維斯（Anthony Davis）13分6籃板4助攻，詹姆斯（LeBron James）則是12分5助攻。