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季後賽化身殺神 傳金塊捧肥約續留穆雷

體育新聞組／ 綜合報導
穆雷去年扮演金塊奪冠大功臣。（Getty Images）
穆雷去年扮演金塊奪冠大功臣。（Getty Images）

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）上賽季傷癒即隨隊登上NBA之巔，季後賽宛如殺神般的頂尖表現讓他扮演MVP約柯奇（Nikola Jokic）身旁最佳副手，金塊隊也傳出季後有意以超級頂薪續約這名奪冠功臣，穩固球隊雙核心。

穆雷兩年前因十字韌帶傷勢整季報銷，2021-2022賽季整年作壁上觀，但這一年的耐心等待迎來最好結果，穆雷復出後，成功在季後賽找回手感，完美重振「季後賽殺神」威名，上季在20場季後賽場均繳出26.1分、5.7籃板、7.1助攻成績，證明2020季後賽的超神表現不是曇花一現，也獲得生涯首座冠軍戒指。

穆雷2019年與金塊簽下5年1.7億美金合約，兩年後將成為自由球員，近期傳出金塊計畫在明年暑假以一張3年1.45億超級頂薪綁住穆雷。

金塊總管布斯（Calvin Booth）說：「我們預計可能對他開出超級頂薪，他有機會入選NBA年度隊伍。」

除此之外，布斯談到穆雷的大約雖然會讓薪資空間減縮不少，但無論如何都很樂意開出這筆合約，「這將對我們的薪資上限造成影響，但我喜歡看球員們照自己的方式發揮全部潛力。」

然而，穆雷的最大考驗可能在於自己，雖然季後賽的身手無庸置疑，但穆雷生涯還沒入選過任何一次年度隊伍，甚至連一次明星賽都沒進過，為了獲得領超級頂薪的資格，他必須在這兩個賽季入選一次NBA年度陣容。

季後賽 NBA

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