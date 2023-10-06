NBA／安比德將加入美國隊 奧運奪金添利器

安比德願意代表美國隊出征巴黎奧運。（路透資料照片）

先前還在考慮要以那一國公民身份出征巴黎奧運 的費城 當家中鋒安比德（Joel Embiid），給出了答案。根據「ESPN」的報導，有消息人士透露，安比德承諾將會加入美國隊陣營。

現年28歲的安比德在16歲時便從喀麥隆移居美國，原本擁有喀麥隆和法國國籍的他，後來也正式取得美國公民身份，握有三國國籍。法國籃協先前就積極邀約，希望這位NBA新科年度MVP能以地主球星之姿站上奧運殿堂，並且和戈貝爾（Rudy Gobert）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成超級三巨塔，爭取隊史第一面奧運籃球金牌。

不過安比德卻遲遲未表態，甚至日前法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）還直接下通牒，希望安比德能在10月10日之前給出一個明確答案。但最終法國人還是不敵尋求金牌5連霸的美國大軍。

美國隊雖然在今年世界盃再度敗北，連兩屆無緣奪冠，不過他們還是取得奧運門票。為了籌組最強陣容，媒體報導就透露包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞 （Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）聯盟頂尖巨星都表明願意參賽，其他有意打國家隊的球星更達數十人之多，單是要內部徵選出12人名單恐怕就要費一番功夫。

由此也可以看出，美國隊在面對世界列強的逼迫下，仍期盼透過球星的積極參與，重新擦亮籃球王國的招牌。

而一直被詬病的禁區高度和防守強度問題，如今有了安比德壓陣，加上戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）、洛培茲（Brook Lopez）這些長人的意願，美國隊有望重新掌握制空權，發揮過去強力籃球的真諦。