NBA／杜蘭特願打奧運 挑戰第4金

杜蘭特將挑戰個人第四枚奧運金牌。（新華社資料照片）

就在美國隊再度兵敗世界盃之後，籃球王國與世界列強的差距又再一次明顯拉近，這也帶給美國本土籃球極大的危機感。面對明年巴黎奧運的金牌衛冕大業和重振雄風的巨大壓力，不少聯盟頂尖球星都紛紛表態想要出征的意願。

在鳳凰城太陽的媒體日上，「死神」杜蘭特（Kevin Durant）表明將出戰明年奧運；而一旁的布克（Devin Booker）也直言，「我會參加奧運。如果杜蘭特也願意，我們可以一起去。」先前兩人曾在東京奧運 合作過，順利幫助美國隊完成金牌4連霸。

杜蘭特已經在2012年、2016年和2020年贏得奧運金牌，也曾拿到2010年的世錦賽冠軍，可說是美國隊陣中的超級戰將，寫下隊史奧運最多得分紀錄。而他無差別的攻擊手段和絕對身材優勢，在國際賽場上可說是無人能擋。東京奧運期間，一路被看衰的美國隊也是在杜蘭特的帶領下奪得金牌。

如果杜蘭特明年能帶領美國完成金牌5連霸，他將成為美國男籃史上第一位握有4枚奧運金牌的球員。

不僅是太陽雙雄表達意願，包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞 （Stephen Curry）、戴維斯（Anthony Davis）、巴特勒（Jimmy Butler）、雷納徳（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、厄文 （Kyrie Irving）、泰托姆（）、布朗（Jaylen Brown）、阿德巴約（Bam Adebayo）、德羅展（DeMar DeRozan）、比爾（Bradley Beal）、米契爾（Donovan Mitchell）、米道頓（Khris Middleton）、拉文（Zach LaVine）、藍道（Julius Randle）、楊恩（Trae Young）、葛登（Aaron Gordon）、范弗利特（Fred VanVleet）、威廉森（Zion Williamson）、洛培茲（Brook Lopez）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、格林（Draymond Green）等也都流露對於出征奧運的興趣。

此外，倘若擁有三國國籍的安比德（Joel Embiid）最終決定披上美國隊戰袍，勢必也將大幅提升美國隊的戰力和星度。

媒體報導，按照目前這些球員的談話，屆時很可能會有至少40名球員要去爭取最後的12人奧運正選名單。