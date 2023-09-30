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NBA／詹姆斯備戰新賽季 每早6點就開練

記者劉肇育／綜合報導
邁向生涯第21個賽季的詹姆斯，依然積極訓練維持巔峰狀態。（取材自Instagram）
邁向生涯第21個賽季的詹姆斯，依然積極訓練維持巔峰狀態。（取材自Instagram）

在歷經休賽季與主力陣容的續約以及自由球員的補強後，湖人隊即將以更為年輕的陣容迎接新賽季，總經理佩林卡（Rob Pelinka）透露，將在年底滿39歲的詹姆斯（Lebron James）目前準備狀況也相當良好，甚至每天6點就到球場練球，像個新秀一樣的在準備新賽季。

湖人今年休賽季與戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）等5名主力球員續約，又從自由市場簽下伍德（Christian Wood）、文森（Gabe Vincent）、普林斯（Taurean Prince）等中新生代好手，讓上賽季重返西區冠軍賽的湖人，新賽季表現備受期待。

而湖人總管佩林卡談到陣中幾名新援與續約球員時就表示，中鋒伍德是非常有主見的球員，也吸引不少爭冠球隊爭取他加盟。

至於上賽季季中重披湖人戰袍的羅素，儘管在季後賽一度失去先發位置，但總教練漢姆（Darvin Ham）也強調，新賽季他仍將會是球隊的先發控球，「我們會鼓勵他打得更果斷一點，他是一名非常聰明的球員，且帶著十足的動力和心態回來，而且他不僅關注自己的表現，還會為了隊友的表現感到自豪和激情。」

而外界最關心的湖人一哥詹姆斯，佩林卡也透露他已經像個新秀一樣在準備生涯第21個賽季，「他一直在早上6點就進行訓練，這個休賽季裡他跟我們其他球員一樣在這棟大樓待了很長時間，重訓室也能看到他的身影，他在他生涯所效力的每一支球隊中，都保持著這樣的基調。」

邁向生涯第21個賽季的詹姆斯，依然積極訓練維持巔峰狀態。（取材自Instagra...
邁向生涯第21個賽季的詹姆斯，依然積極訓練維持巔峰狀態。（取材自Instagram）

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