我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

NBA／預測字母哥不會留公鹿 名記直言規則難延續戰力

記者蔡佳霖／綜合報導
安戴托昆波未來是否會離開公鹿成了近期的焦點話題。（Getty Images）
安戴托昆波未來是否會離開公鹿成了近期的焦點話題。（Getty Images）

有關「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未來是否會選擇離開公鹿的話題，在近期持續發酵，儘管只是揣測，但隨著安戴托昆波的發言也引發外界更多想像空間。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日更補上一槍，表示安戴托昆波的下一份合約將不會和公鹿續約，而是會選擇轉戰其他球隊。溫德霍斯特透露，若出現這樣的結果，恐怕也是跟聯盟現有勞資協議規則有關。

「如果字母哥一直說整個職業生涯都想待在公鹿，那我可能會有不同的想法，我想大家也都注意到了字母哥今年的一些言論。而現有的規則之下，一支球隊想要長時間保持競爭力將變得很艱難，現有規則是為了避免出現王朝球隊，可能不是針對像公鹿這種小市場球隊，或許是針對湖人勇士這樣的球隊，但公鹿必然也會受到影響，這讓他們很難同時承擔多位頂薪球員，繼續向前邁進。」溫德霍斯特說。

事實上，早在4月時，溫德霍斯特就預估安戴托昆波將不會和公鹿球團在今年夏天達成續約協議。當時他就直言：「我認為字母哥不太可能在今年夏天續約。他還有兩年的時間，考量到球隊正發生的一切，考慮到新的老闆，這讓延長合約變得非常困難。公鹿花了很多錢，再加上新規則出爐，這將限制他們未來補強的方式，公鹿的奪冠之路即將走到盡頭。」

安戴托昆波雖然目前正值巔峰狀態，但公鹿其他主力如米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）、洛培茲（Brook Lopez）等都已經超過32歲，歲月已經沒有留給公鹿太多時間。

面對未來可能薪資空間卡死、豪華稅暴增又難以大規模補強陣容的多重壓力下，也難怪外界普遍認為安戴托昆波很可能會為了追求奪冠機會，選擇另覓良木。

字母 勇士 湖人

上一則

NFL／頭盔當武器 接球員危險

下一則

克蕭奪個人生涯210勝 道奇季後賽首輪掛免牌

延伸閱讀

NBA／曝拓荒者本周加速里拉德交易談判 熱火未參與其中

NBA／曝拓荒者本周加速里拉德交易談判 熱火未參與其中
NBA／伊古達拉：詹皇熱火引領小球革命

NBA／伊古達拉：詹皇熱火引領小球革命
NBA／加州孩子回家…伍德當湖人：美夢成真

NBA／加州孩子回家…伍德當湖人：美夢成真
NBA／與快艇談不攏 76人留哈登迎新賽季

NBA／與快艇談不攏 76人留哈登迎新賽季

熱門新聞

花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52
杭州第19屆亞運會女子4x100米自由泳接力決賽，中國組合楊浚瑄(左起)、程玉潔、吳卿風、張雨霏以3分33秒96的成績獲得冠軍。(中新社)

杭州亞運／中國代表團首日席捲20金 香港2金

2023-09-24 14:10
霍華德將和勇士會面。（路透）

NBA／魔獸拚重回聯盟 與3長人爭勇士門票

2023-09-18 02:55
魔獸(右)得到勇士老將支持。（美聯社）

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

2023-09-21 02:56
魔獸霍華德仍尋求重返NBA機會。(本報資料照片／記者陳正興攝影）

NBA／無緣簽約勇士 「魔獸」霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

2023-09-23 22:46
班尼特（中）上季效力新竹攻城獅隊。（圖：攻城獅隊提供）

籃球／NBA「水貨狀元」突離開韓球隊 傳有意重返台職籃

2023-09-19 06:18

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情