男籃世界盃／日本奧運門票在握 中國「直通巴黎」希望渺茫

中國隊無緣男籃世界盃16強。圖為中國隊球員周琦（右）等賽後通過混採區。（中新社）

在2023年男籃世界盃 的一場排位賽中，日本 隊的勝利成為其他亞洲球隊的「噩夢」。

在8月31日進行的排位賽首輪賽事中，6支亞洲球隊3勝3負。其中，日本隊迎戰委內瑞拉隊，在第四節還一度落後15分的逆境下上演超級大逆轉，最終以86：77獲得勝利。中國男籃和黎巴嫩隊分別戰勝安哥拉隊和象牙海岸隊，菲律賓隊、約旦隊和伊朗隊分別負於南蘇丹隊、埃及隊和法國隊。

小組賽和排位賽4輪戰罷，日本隊2勝2負，在亞洲區仍一枝獨秀；中國隊和黎巴嫩隊皆1勝3負，「直通巴黎」希望渺茫；菲律賓隊、約旦隊和伊朗隊均遭4連敗，已退出亞洲區奧運名額之爭。

本屆世界盃將產生7張奧運門票，其中亞洲區一張。因6支亞洲球隊均無緣16強，使得亞洲區的這張奧運入場券將在17-32名的排位賽中產生。在小組賽中，日本隊爆冷戰勝芬蘭隊，成為唯一一支擁有一勝的亞洲球隊，在亞洲區奧運門票的爭奪中占據有利位置。

根據規則，本屆世界盃8個小組的後兩名分成4組，進行17-32名的排位賽（小組賽成績帶入排位賽），每支球隊在小組賽和排位賽中的總成績將決定球隊的最終排名。其中，排位賽各組第一將位居第17-20名，第二將列第21-24名，第三穫得第25-28名，第四位居第29-32名。

目前，中國男籃淨勝分為-73分，日本隊為-19分，兩隊之間有著54分的淨勝分差距。在第二輪排位賽中，日本隊將對陣世界盃新軍維德角隊，如勝將直接獲得「直通巴黎」資格；中國男籃將迎戰東道主菲律賓隊，若負則徹底退出奧運門票之爭。 中國男籃要想「直通巴黎」，只有兩種途徑：一是通過淨勝分。在中國男籃大勝菲律賓隊的同時，日本隊負於維德角隊，且中國隊和維德角隊的贏球分差之和大於54分。

二是通過排名。最後一戰獲勝的中國男籃能躋身小組前兩名，進入本屆世界盃前24名的排位；日本隊在告負的同時，被同組對手擠出小組前二，只能進入24名之後的排位。

上述兩種途徑均難度極大，因此，中國男籃「直通巴黎」只存在理論可能。目前，對中國男籃來說，唯一的「利好消息」是，東道主菲律賓隊已提前無緣「直通巴黎」，其鬥志和求勝心勢必會受影響，這將給中國隊獲勝創造機會。

和中國男籃一樣1勝3負的黎巴嫩隊，是小組賽中失分最多的球隊，要想獲得巴黎奧運 入場券難度更大。

9月2日，本屆世界盃將結束排位賽的第二輪較量，17-32名球隊的最後排名，以及亞非區「直通巴黎」名額的最終歸宿均將塵埃落定。