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男籃世界盃／首扛國家隊隊長 唐西奇：我得更冷靜

聯合新聞網／綜合報導
唐西奇展現巨星風範，世界盃前兩戰分別攻下37分、34分率隊贏球。(新華社)
唐西奇展現巨星風範，世界盃前兩戰分別攻下37分、34分率隊贏球。(新華社)

獨行俠巨星唐西奇（Luka Doncic）在這次世界盃擔起斯洛維尼亞隊長重任，是他職業生涯首次，首戰他也以身作則狂轟37分率隊擊敗委內瑞拉，賽後受訪時唐西奇談到擔任隊長的心態調整，也表示自己必須更沉穩才能領導球隊。

在老將德拉基奇（Goran Dragic）宣布從斯洛維尼亞國家隊退休後，唐西奇在這次首度參戰世界盃就獲任命為隊長，雖然過去唐西奇累積許多大賽經驗，也往往是絕對核心，但要扮演國家隊領袖還是件新鮮事。

唐西奇近年來在NBA賽場上向裁判「抱怨」次數肉眼可見的提高，脾氣控管引起不少球迷討論，在對戰委內瑞拉的賽後，唐西奇坦言自己在場上不能夠再是平常的自己了，得減少情緒化的表現。

唐西奇說：「作為隊長，我肩負著更大責任，我和隊友緊密連結，我們必須做得更好的是在場上保持冷靜，尤其是我，因為我知道隊友們會追隨我。」

唐西奇在首戰展現高效率，18投11中繳出37分、7籃板、6助攻的全能數據，是世界盃首日得分最高的球員，28日的第二戰也轟下34分、10籃板、6助攻，帶領球隊大勝喬治亞21分，幾乎篤定收下16強門票，下一場將對上昨天爆冷擊敗委內瑞拉的維德角。

世界盃 退休 NBA

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