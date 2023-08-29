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男籃世界盃／美國點點開花轟希臘 中國不敵南蘇丹15記3分彈

記者曾思儒／綜合報導
里夫斯(右)15分、6助攻都是全隊最高。(美聯社)
里夫斯(右)15分、6助攻都是全隊最高。(美聯社)

備受矚目的美國隊，男籃世界盃第2戰面對希臘隊沒遇太大阻礙，半場已取得兩位數領先，且團隊前22罰沒任何失手，點點開花下以破百的108：81打下2連勝，提前搶下C組的晉級資格。

B組賽事中，中國男籃首位歸化球員李凱爾在首戰得分掛零，被網友罵翻後，第2戰他終於有得分進帳，攻下全場最高22分，仍沒能助隊奪勝，南蘇丹隊在全場15記三分彈掩護下，以89：69奪下隊史世界盃首勝。中國吞下2連敗，晉級16強機會渺茫

美國隊得分點眾，且團隊前22罰都命中，直到第三節末的班切羅（Paolo Banchero）錯失第一罰，才打破美國完美的罰球命中率。

首節美國只以23：19領先，不過第二節29：25後打出13：0攻勢，半場已取得50：37領先；第三節美國再灌進29分，帶著79：56領先進入第四節，最後10分鐘繼續拉開差距，最終就以27分差距迎接2連勝。

美國12人上陣都有分數進帳，4人得分兩位數，里夫斯（Austin Reaves）15分、6助攻都是全隊最高，布朗森（Jalen Brunson）和愛德華（Anthony Edwards）各13分，板凳出發的波提斯（Bobby Portis）展現高效率，上場13分鐘就拿下10分。

美國先發大將英格倫（Brandon Ingram）表現持續低迷，首戰面對紐西蘭，上場16分鐘僅拿2分，此役上場17分鐘，4投2中拿5分。

希臘當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席世界盃，此戰以帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）17分最高。

中國對南蘇丹之戰，中國首節僅拿14分，第二節外線手感加溫，單節三分球6投4中，將上半場最多11分落後逐漸縮小，半場打完中國已追到40：44。

上半場三分球3投俱中的趙睿，第三節率先進球，讓比分追到2分差，加上李凱爾個人連拿5分、周琦賞出麻辣鍋，中國前3分鐘打出7：4的單節攻勢，差距縮小到47：48，但兩度追到1分差仍沒反超，反被南蘇丹打出13：4的節末攻勢，三節打完差距再擴大到63：53。

第四節中國後繼無力，單節得分是四節最低，加上南蘇丹外圍火力持續放送，最終就以20分差距迎接隊史第一場世界盃勝利。

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