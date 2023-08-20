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女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

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籃球世界盃／字母哥沒來 美國熱身賽狂勝希臘

體育新聞組／綜合報導
愛德華（右）出賽18分鐘砍下全場最高的21分。（歐新社）
愛德華（右）出賽18分鐘砍下全場最高的21分。（歐新社）

少了公鹿隊2屆年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席世界盃籃球賽，希臘依然被認為是美國隊的勁敵之一，不過美國隊18日在熱身賽用實力證明自己奪冠決心，以108：86輕鬆擊敗對手，熱身賽拉出一波4連勝。

來源：X平台

美國隊已連續四場排出同樣的先發陣容，分別為傑克森（Jaren Jackson Jr.）、布里吉斯（Mikal Bridges）、英格倫（Brandon Ingram）、布朗森（Jalen Brunson）、愛德華（Anthony Edwards），其中全隊身高僅傑克森超過200公分。

主帥柯爾（Steve Kerr）賽後透露，「很難決定誰來先發，因為你只有幾個星期，然後就得直接比賽。所以我喜歡現在先發陣容的穩定性。」

美國隊由愛德華出賽18分鐘砍下全場最高的21分，傑克森11分3籃板1阻攻1抄截，布里吉斯10分2籃板1抄截，英格倫7分3籃板2助攻，布朗森也斬獲9分、7助攻。

不過本場的獲勝關鍵在替補席上，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出全能數據，拿下6分2籃板4助攻2抄截1阻攻，波提斯（Bobby Portis）、強森（Cameron Johnson）和里夫斯（Austin Reaves）三人得分上雙。

美國隊首節就取得了雙位數的領先優勢，此後一路維持到比賽結束。終場就以108：86擊敗對手，他們下次將在8月底的是世界盃上再度碰頭希臘隊。

世界盃 哈利

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