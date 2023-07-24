灰狼前鋒安德森完成入籍 首名中國男籃歸化球員

安德森曾是NBA明尼蘇達灰狼前鋒。（Getty Images）

中國籃協今天宣布，NBA明尼蘇達灰狼前鋒安德森（Kyle Anderson）正式歸化中國籍，取了中文名「李凱爾」。這位中國男籃的首個歸化球員，將披掛中國隊戰袍征戰8月25日揭幕的世界盃 籃球賽等國際賽事。

綜合所有已知資訊，目前仍不清楚是否安德森已放棄原有國籍，不過中國的法規向來嚴格禁止雙重國籍。

ESPN今天報導，安德森現年29歲（中國媒體稱30歲）來自紐約是灰狼的前鋒，他是首個歸化中國籍的籃球員，也是最新一名取得中國籍的體壇菁英，並採用中文名「李凱爾」。

NBA明尼蘇達灰狼前鋒安德森歸化中國籍。（取材自微博）

中國籃協於微博公眾號發文：「（安德森）今天上午取得中國籍，並會晤中國籃協主席姚明」。

因此，安德森可望替中國國家代表隊征戰，預計8月分別在菲律賓、印尼 與日本點燃戰火的FIBA世界盃籃球賽（FIBA World Cup），還有明年揭幕的巴黎奧運 。國際籃球總會（FIBA）准允每隊可登錄1個歸化球員。

姚明（左）、安德森（右）。（取材自微博）

綜合中國澎湃新聞等媒體報導，安德森有1/8的中國血統，他的外祖母是半個中國人，外曾祖父是純血統的中國人，早年前往牙買加結識外曾祖母。

另據搜狐網23日報導，中國籃球記者宋翔撰文指出：「李凱爾的加入將在很大程度上提升球隊的實力與即戰力」。

他說，入籍手續辦理完成後，李凱爾將啟程飛往斯洛維尼亞會合中國男籃備戰世界杯。李凱爾代表中國男籃的首秀，將是8月在深圳的熱身賽，隨後他將與中國男籃一起出征世界杯。

ESPN報導說，雖然中國先前已公布征戰世界盃的18人名單，不過FIBA表示，最終名單將在賽事開打前的技術會議後敲定。