NBA／保羅加盟勇士 柯瑞：能助庫明加成長

保羅（左）、柯瑞（右）昔日對手變隊友。（路透）

38歲控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力勇士 隊，許多球迷都好奇他是否能融入團隊，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）相信保羅不只能讓勇士進攻變多元，還能幫助年輕球員成長。

柯瑞受訪時談到自己和保羅的關係，「我們是好朋友。當年我進入聯盟時，他就像長輩般照顧我，我得到機會和他一起訓練，他向我展示作為一名NBA球員，需要哪些準備工作」。

柯瑞相信和保羅的搭配能夠成功，「考慮他的特色，他能增加球隊深度、做出多樣性的貢獻。特別是進攻端，我們會多好幾種打法，可以組成很多不一樣的輪換陣容」。

保羅的領導力受外界稱讚，柯瑞也看好他能帶領庫明加（Jonathan Kuminga）等小將成長，「他不怕發言和帶領球隊，我們需要一些聲音幫助年輕球員解決問題。他非常有競爭力且渴望勝利，這是你要的DNA，他將提供贏下比賽的方法，幫助年輕球員。」

不過，有傳言勇士打算與快艇 交易，用保羅在內的3位球員和2個選秀權獲得喬治（Paul George），組成全新的五虎上將。

「露天看台」報導，勇士計畫拿出保羅、庫明加、穆迪（Moses Moody）、2026年首輪選秀和2028年首輪選秀權當作籌碼，快艇只需要用喬治就能實現這次5換1的交易案。

這樣一來，勇士將排出柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins）、喬治及格林（Draymond Green）的先發名單，其他球隊恐怕很難阻擋。