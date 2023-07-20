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NBA／格林想和保羅進行男人間對話 尊稱他「控衛之神」

聯合新聞網／即時報導
格林(下)不否認一直以來都不喜歡保羅(上)。（美聯社）
格林(下)不否認一直以來都不喜歡保羅(上)。（美聯社）

保羅（Chris Paul）過去效力火箭隊時期，是勇士隊奪冠路上的一大障礙。勇士4冠功臣格林（Draymond Green）日前討厭保羅的言論被挖出，引發球迷議論。格林近日在節目上透露，這個想法從未改變。

格林2012年被勇士隊以第35順位選中，進入聯盟。格林直言自己這11年來都不喜歡保羅，「保羅做自己，我也是。我對他的想法一樣，不會輕易改變。我是成年人，他也是，我們可以有一場男人間的對話，我很期待這件事。我沒有要粉飾這些年的事，我確實公開說過我不喜歡保羅。」

格林也解釋不喜歡保羅的原因，「當你和他對戰時，他會盡其所能贏球，我們曾和這傢伙有激烈的對抗，就像爭取冠軍一樣。」格林話鋒一轉，稱讚起保羅，「我很高興有機會向保羅學習，保羅有控衛之神的封號，在職業生涯中一直是積極的對手。」

保羅先前受訪時稱讚格林，「當人們問我想和誰打球，我總是回答賈奈特（Kevin Garnett）。我們第一次碰頭時，都被吹技術犯規，幾乎快要打起來，這是因為他和我有一樣的心態。我認為格林也是如此，我知道他和我一樣充滿競爭心，所以現在我們成為隊友是一件很酷的事。」

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