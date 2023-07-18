NBA／「感覺擁有全世界的錢」 威廉森：想減肥真的好難

初入聯盟時，威廉森的體重問題就受到外界的質疑，如今看來確實對他的健康狀況造成影響。( 路透)

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）的傷病問題是鵜鶘近年來無能為力的問題，外界普遍認為威廉森過重的體重是導致大小傷不斷的主因。威廉森體態失衡的情況受到球迷熱議，球評巴克利（Charles Barkley）近期也呼籲他應該減肥。而威廉森近期受訪時，也終於鬆口談論和過重之間的戰鬥。

對威廉森來說，2023又是個虎頭蛇尾的失望賽季。不僅因傷眼睜睜看著鵜鶘被季後賽 拒之於門外，賽季末段又遭逢心理問題及桃色風波，新賽季能否回歸賽場仍是未知數。由於威廉森頂薪合約將於下個賽季開跑，他的耐戰度對鵜鶘體系的運作至關重要。同樣以力量型前鋒定位縱橫球場的退役球星巴克 利就公開對威廉森喊話，認為以他領的薪水，對自己體態有所控管應該不是個過分的要求。

威廉森在沉寂許久後，近期終於出面談論自己的體重。威廉森在上Podcast節目時被問及關於吃得健康及維持體態的問題，他表示這並不容易。「這真的很困難」，威廉森說，「我在20歲上下時，感覺自己擁有全世界所有的錢......我現在正處在某個階段，我正嘗試讓一些有智慧的人待在身邊，試著在一些事情上聽取意見。」

威廉森這個賽季僅出賽29場，由於腳傷因素缺席了後續的45場比賽，鵜鶘也從原先的西區前3名一路下滑至季後賽名單外，前一個賽季更是整季沒出賽。在與鵜鶘簽下的頂薪合約中，有一項針對體重的特殊規定，只要威廉森體重超過133公斤將會有罰款。「就像「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）教我的那樣，我必須承擔責任」，威廉森說，「有很多事我可以做得更好，但我沒做到，所以正在修正錯誤的階段。」