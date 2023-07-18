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NBA／「感覺擁有全世界的錢」 威廉森：想減肥真的好難

聯合新聞網 / 即時報導
初入聯盟時，威廉森的體重問題就受到外界的質疑，如今看來確實對他的健康狀況造成影響。( 路透)
初入聯盟時，威廉森的體重問題就受到外界的質疑，如今看來確實對他的健康狀況造成影響。( 路透)

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）的傷病問題是鵜鶘近年來無能為力的問題，外界普遍認為威廉森過重的體重是導致大小傷不斷的主因。威廉森體態失衡的情況受到球迷熱議，球評巴克利（Charles Barkley）近期也呼籲他應該減肥。而威廉森近期受訪時，也終於鬆口談論和過重之間的戰鬥。

對威廉森來說，2023又是個虎頭蛇尾的失望賽季。不僅因傷眼睜睜看著鵜鶘被季後賽拒之於門外，賽季末段又遭逢心理問題及桃色風波，新賽季能否回歸賽場仍是未知數。由於威廉森頂薪合約將於下個賽季開跑，他的耐戰度對鵜鶘體系的運作至關重要。同樣以力量型前鋒定位縱橫球場的退役球星巴克利就公開對威廉森喊話，認為以他領的薪水，對自己體態有所控管應該不是個過分的要求。

威廉森在沉寂許久後，近期終於出面談論自己的體重。威廉森在上Podcast節目時被問及關於吃得健康及維持體態的問題，他表示這並不容易。「這真的很困難」，威廉森說，「我在20歲上下時，感覺自己擁有全世界所有的錢......我現在正處在某個階段，我正嘗試讓一些有智慧的人待在身邊，試著在一些事情上聽取意見。」

威廉森這個賽季僅出賽29場，由於腳傷因素缺席了後續的45場比賽，鵜鶘也從原先的西區前3名一路下滑至季後賽名單外，前一個賽季更是整季沒出賽。在與鵜鶘簽下的頂薪合約中，有一項針對體重的特殊規定，只要威廉森體重超過133公斤將會有罰款。「就像「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）教我的那樣，我必須承擔責任」，威廉森說，「有很多事我可以做得更好，但我沒做到，所以正在修正錯誤的階段。」

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