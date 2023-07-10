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NBA／「西蒙斯快回來」籃網總管喊話9月前回歸球場

聯合新聞網／ 即時報導
西蒙斯的健康狀況始終讓外界摸不著頭緒。（美聯社）
西蒙斯的健康狀況始終讓外界摸不著頭緒。（美聯社）

籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）從今年2月就因背部傷勢沒有再出賽過，即便到了現在，外界仍不清楚他新賽季是否有機會重回賽場。近期籃網總管馬克斯（Sean Marks）及總教練馮恩（Jacque Vaughn）在受訪談到西蒙斯時也紛紛喊話，希望他能夠在9月的訓練營前回歸。

西蒙斯自2021-22賽季中從76人被交易至籃網後，僅為新東家出戰過42場比賽，期間曾因心理因素、大小傷勢而缺席，上一次的正式比賽已經是五個月前。籃網總管馬克斯在受訪時表示西蒙斯還沒開始進行五對五，甚至是三對三的比賽對抗，但認為他「身體和精神狀態都很良好」。

目前西蒙斯依舊沒有背傷復出的時間表，但馬克斯希望他能出席9月的球隊訓練營。而馬克斯也提到，西蒙斯退出世界盃澳洲國家隊，是籃網隊內共同的決定。「我們有時間等」，馬克斯說，「我們不會在接下來的幾周內催促西蒙斯參加五對五的比賽，但他正在進步，很快就能準備好上場。」

不只總管親自喊話，籃網總教練馮恩也強調自己期望能執教健康的西蒙斯。「我們當然有過聯繫」，馮恩說，「我還不打算進一步討論具體的日期，我的期望是能夠指導健康的西蒙斯，並且整個團隊都能一起展開新賽季，這對於球隊非常重要。」

西蒙斯上個賽季場均6.9分、6.1助攻、6.3籃板皆創下生涯新低，罰球命中率更是離譜的43.9%，要回到昔日的全明星等級似乎有不小的挑戰。

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