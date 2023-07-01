NBA／今夏首張頂級合約 范弗利特3年1.3億元加盟火箭

范弗利特獲得今年自由市場首筆頂級合約。(美聯社)

今夏拒絕執行球員選項且傳出將會離開多倫多的范弗利特（Fred VanVleet），在自由市場開跑後成了首位簽下超級頂薪的自由球員。

根據消息，擁有大把薪資空間的火箭端出三年1.3億元的頂級合約，成功引進范弗利特。這也創下聯盟史上落選新秀的最大合約紀錄，超越先前熱火射手羅賓森（Duncan Robinson）的五年9000萬元合約。

曾隨暴龍奪下隊史首冠的范弗利特，挾著該年季後賽 的強勢表現，一度被賦予「范喬丹 」的美名，更讓他贏得一紙四年8500萬元的合約。今年在自由市場被評比控衛價值僅次厄文 的范弗利特（Kyrie Irving），在今年賽季初拒絕了暴龍開出四年1.14億元的續約報價，而是希望能夠拿到一份四年大約1.4億元的合約。

火箭原本提出兩年合約想要挖角，最後加碼到三年，以總價來說也接近范弗利特原先想要爭取的金額，顯然也讓他難以拒絕。據悉，火箭之所以開出如此天價合約，主要是新任主帥尤多卡（Ime Udoka）的背後推動。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）接續報導指出，范弗利特第一年薪資為4080萬元，第二年4280萬元，第三年則是4490萬元。

2022-23年賽季，范弗利特場均可以得到19.3分7.2助攻1.8抄截，投籃命中率39.3%，三分命中率34.2%，罰球命中率89.8%。他的助攻創生涯新高，助攻失誤比進入聯盟前10名。

數據顯示，范弗利特是暴龍隊史唯二累積命中超過1000顆三分球的球員，單場創下54分和20次抄截更居隊史之冠，在他之外也只有張伯倫（Wilt Chamberlain）在76人曾做到。

范弗利特連續三年平均上場時間都超過36分鐘，在聯盟名列前茅，且過去三個賽季，他的場均奔跑距離都在聯盟高居第一。

擁有多名年輕潛力新星的火箭，期盼透過范弗利特的冠軍經驗傳承，加上他在攻守兩端的能力，成為眾人的導師，並且搭配尤多卡去建立球隊文化，從而提升整體戰力。

另一個主要因素是，火箭在確定退出哈登（James Harden）爭奪戰後，補強目標已經轉移到范弗利特身上，為了達到「薪資下限」的規定，擁有6000萬元薪資空間的火箭只能想辦法把團隊薪資提升到1.23億元的門檻，也造就了范弗利特這筆破紀錄的頂級合約。