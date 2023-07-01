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NBA／哈登可能求去 76人找備案 恐改變聯盟版圖

體育新聞組／綜合報導
哈登與76人的分道揚鑣，可能會對聯盟帶來重大改變。(美聯社)
哈登與76人的分道揚鑣，可能會對聯盟帶來重大改變。(美聯社)

距離自由市場開啟還有一段時間，卻已經有不少暗流正在湧動。其中，76人與哈登（James Harden）的分手，可能引起聯盟版圖的改變。

稍早，根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），哈登撿起了球員選擇權。但這不代表他將續留費城，而僅是方便76人將他交易至他隊，因為根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick），哈登對於球隊處理他可能成為自由球員的方式「非常不滿意」。

在將和哈登分道揚鑣情況下，還想爭冠的76人，勢必會用交易他換來的資產，再獲得其他球星。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）便在節目上提到另一位明星後衛，「如果我聽到厄文（Kyrie Irving）正在了解費城的情況，我不會意外。」

然而，薪資空間已爆滿的76人，僅能以困難的先簽後換獲得厄文，因此，溫德霍斯特的第二個人選里拉德（Damian Lillard）或許更有機會，「如果把哈登交易到快艇，得到的包裹是否有可能再換來里拉德呢？」

自由市場開市，屆時，這些聽來瘋狂的提案，或許真能在球迷眼前實現。

費城 厄文 快艇

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