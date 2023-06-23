重磅交易 保羅到勇士 聯手柯瑞拚冠軍

保羅(左)被交易到勇士，將和柯瑞(右)一起拚冠軍。(路透資料照片)

2023年NBA選秀會前再傳驚人交易，38歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）被巫師交易到勇士 ，換來波爾（Jordan Poole）和未來的選秀權。

保羅季後被太陽交易到巫師換來畢爾（Bradley Beal）組成新的「三巨頭」，如今巫師球衣都還沒穿上又換新東家，這回轉戰勇士和柯瑞 （Stephen Curry）併肩作戰，希望在職業生涯尾聲一緣總冠軍夢。

而巫師先前透過交易換來保羅，又向勇士完成交易，以保羅換取24歲的波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）及2030年受保護的首輪選秀權、2027年的次輪選秀權。

12次入選全明星賽的保羅，生涯場均17.9分、9.5助攻、2.1抄截，榮譽滿載，拿過5次助攻王、6次抄截王、11次進入最佳陣容、9次最佳防守陣容，還獲選75大球星，但唯獨少了一枚冠軍戒指。他和努力追求王朝第5冠的勇士，動力一致。

另據《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，拓荒者隊已經關閉窗口，不再聽取任何有關里拉德的交易報價。

在選秀日前，關於里拉德的交易傳聞也不少，尤其熱火在爭奪比爾失利後，一度將目標轉向拓荒者當家球星里拉德，而巴特勒（Jimmy Butler）將是招募要角。不過他們不用再白費力氣，拓荒者已關上大門，不再聆聽任何關於里拉德的報價。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日則在節目中表示，里拉德顯然希望繼續留在波特蘭，「他想繼續為拓荒者效力，期盼這支球隊能變得更好。」

今年在東區冠軍賽鎩羽而歸的塞爾蒂克隊，傳出將與快艇 、巫師隊達成一筆三方交易案，「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）有望就此轉戰波士頓，填補塞爾蒂克最欠缺的4號位戰力。

波爾辛吉斯本賽季代表巫師出賽繳出一張平均23.2分、8.4籃板、2.7助攻的亮眼成績，他的加入將能填補上塞爾蒂克最欠缺的禁區高度，並且讓泰托姆（Jayson Tatum）回到小前鋒位置，不過塞爾蒂克也將付出最佳第六人波格登作為籌碼。