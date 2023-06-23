我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

重磅交易 保羅到勇士 聯手柯瑞拚冠軍

體育新聞組／綜合報導
保羅(左)被交易到勇士，將和柯瑞(右)一起拚冠軍。(路透資料照片)
保羅(左)被交易到勇士，將和柯瑞(右)一起拚冠軍。(路透資料照片)

2023年NBA選秀會前再傳驚人交易，38歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）被巫師交易到勇士，換來波爾（Jordan Poole）和未來的選秀權。

保羅季後被太陽交易到巫師換來畢爾（Bradley Beal）組成新的「三巨頭」，如今巫師球衣都還沒穿上又換新東家，這回轉戰勇士和柯瑞（Stephen Curry）併肩作戰，希望在職業生涯尾聲一緣總冠軍夢。

而巫師先前透過交易換來保羅，又向勇士完成交易，以保羅換取24歲的波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）及2030年受保護的首輪選秀權、2027年的次輪選秀權。

12次入選全明星賽的保羅，生涯場均17.9分、9.5助攻、2.1抄截，榮譽滿載，拿過5次助攻王、6次抄截王、11次進入最佳陣容、9次最佳防守陣容，還獲選75大球星，但唯獨少了一枚冠軍戒指。他和努力追求王朝第5冠的勇士，動力一致。

另據《ESPN》的「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，拓荒者隊已經關閉窗口，不再聽取任何有關里拉德的交易報價。

在選秀日前，關於里拉德的交易傳聞也不少，尤其熱火在爭奪比爾失利後，一度將目標轉向拓荒者當家球星里拉德，而巴特勒（Jimmy Butler）將是招募要角。不過他們不用再白費力氣，拓荒者已關上大門，不再聆聽任何關於里拉德的報價。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日則在節目中表示，里拉德顯然希望繼續留在波特蘭，「他想繼續為拓荒者效力，期盼這支球隊能變得更好。」

今年在東區冠軍賽鎩羽而歸的塞爾蒂克隊，傳出將與快艇、巫師隊達成一筆三方交易案，「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）有望就此轉戰波士頓，填補塞爾蒂克最欠缺的4號位戰力。

波爾辛吉斯本賽季代表巫師出賽繳出一張平均23.2分、8.4籃板、2.7助攻的亮眼成績，他的加入將能填補上塞爾蒂克最欠缺的禁區高度，並且讓泰托姆（Jayson Tatum）回到小前鋒位置，不過塞爾蒂克也將付出最佳第六人波格登作為籌碼。

勇士 柯瑞 快艇

上一則

不出所料 溫班亞瑪當上選秀狀元 落腳馬刺

延伸閱讀

NBA／震撼 勇士拿波爾和巫師換保羅 7月7日後才能生效

NBA／震撼 勇士拿波爾和巫師換保羅 7月7日後才能生效
NBA／比爾、保羅交易案後續 巫師包裹增添兩名球員

NBA／比爾、保羅交易案後續 巫師包裹增添兩名球員
NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政
NBA／巫師將尋求第3方交易 保羅若被釋出…湖人領先爭奪戰

NBA／巫師將尋求第3方交易 保羅若被釋出…湖人領先爭奪戰

熱門新聞

一名中國球迷如願抱到梅西，被保安抬出場時露出幸福的笑容。(擷自推特)

抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天

2023-06-15 11:15
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

2023-06-16 11:01
黃蜂隊宣布喬丹將賣掉他的經營權。（美聯社）

「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

2023-06-16 15:33
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）

梅西退出印尼友誼賽 球迷怒批主辦單位廣告不實

2023-06-16 09:49
資深控衛保羅。(美聯社)

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

2023-06-19 22:01

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶