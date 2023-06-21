NBA／約柯奇摘首冠 尼克藍道：當年又慢又肥卻大殺四方

約柯奇。（Getty Images）

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今年帶領金塊拿下隊史首座NBA總冠軍，也成為聯盟史上選秀順位最低的總冠軍賽 MVP，而跟約柯奇一同參與2014年選秀會的尼克前鋒藍道（Julius Randle），在近日受訪時也談到了這位同梯球員的發展，直言當年一開始還認為約柯奇只是一位又胖又慢的中鋒，但經過在場上的對抗後對他完全改觀。

藍道在2014年選秀會於上於首輪第7順位被湖人 挑入，與直到第二輪第41順位才被金塊選入的約柯奇相比，藍道全方位的身手在當年受到更高的期待，不過在開季的第一場比賽，藍道就因為脛骨骨折導致新人賽季報銷，直到隔年才有機會在場上與約柯奇交鋒。

而對於約柯奇過去幾年不僅已經兩度拿下例行賽MVP，今年總冠軍賽更是拿下FMVP的最高榮耀，藍道在近日受訪時也談到了當年對於約柯奇的印象，「我生涯的第二個賽季，也是我第一次與他交手，當時我覺得他又胖又慢，但他卻在那場比賽中大開殺戒，當時我心中的想法是，『兄弟，這是發生什麼事了？』」

藍道坦言，當年選秀前大家都不知道約柯奇是何方神聖，尤其過去歐洲球員大多會受到低估，不過約柯奇很快就用場上表現證明自己，「現在大家知道約柯奇是什麼樣的球員，能夠像他這樣打球的真的不多，他能把每項工作都做得很熟練，還能夠完成許多事情。」

藍道今年雖然也帶領尼克重返季後賽 ，並贏得他們近10年來第一個系列賽，不過最終遭到熱火在第二輪淘汰出局，但這也讓他看到了自己不足之處，並且把熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）當作學習目標，「他是一個很棒的學習對象，每年都在不斷變好，他效率不斷的提升，我該學習他如何打得更加簡單，以及如何幫助我的隊友。」