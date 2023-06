NBA／雙星時代告終？傳快艇正探詢喬治交易價值

雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)領銜的快艇 ,自組團以來總是雷聲大雨點小,本季再次因雙星受傷缺席、季後賽 首輪就遭太陽淘汰,媒體爆料快艇終於開始認真考慮拆夥可能性,正在衡量喬治的交易價值,兩人很有可能無法再合體衝冠。

自2019-20賽季雙雙重磅加盟快艇以來,雷納德與喬治僅在首季一同完整、健康地征戰季後賽,不過在第二輪於3勝1負領先下慘遭金塊逆轉淘汰。此後數年,球隊就像被詛咒般,兩人總會有一人因傷倒下,在季後賽遺憾敗北,今年甚至最後三戰兩人都在板凳度過。

雙星合體至今0冠,外界也開始質疑這組陣容的未來,根據知名記者史坦(Marc Stein)透露,快艇的確面臨了抉擇時刻,「因為兩人不久後,都將獲得四年2億美元的延長合約資格;也都可以在明年夏天放棄球員選項、成為自由球員。」

快艇一方面害怕續約後的傷病風險會成為「毒藥合約」,另一方面不續約又會一無所獲陷入漫長重建期,因此交易成了唯一選項。史坦在文中也寫道,「據我了解,快艇在選秀週與各隊的談話,被不少人認為正在試圖衡量喬治的交易價值,同時透過某些人的描述,快艇是真的在思考拆散雙星」。

The Clippers are gauging the trade interest in Paul George 🤯



“League sources tell The Stein Line that the LA Clippers have left various rival teams with the impression through their Draft Week conversations that they are, at a minimum, attempting to gauge Paul George's trade… pic.twitter.com/g0nr2jPfEM