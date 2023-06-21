NBA／雙星時代告終？傳快艇正探詢喬治交易價值

雷納德（左）、喬治因傷聚少離多。（路透）

雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）領銜的快艇 ，自組團以來總是雷聲大雨點小，本季再次因雙星受傷缺席、季後賽 首輪就遭太陽淘汰，媒體爆料快艇終於開始認真考慮拆夥可能性，正在衡量喬治的交易價值，兩人很有可能無法再合體衝冠。

自2019-20賽季雙雙重磅加盟快艇以來，雷納德與喬治僅在首季一同完整、健康地征戰季後賽，不過在第二輪於3勝1負領先下慘遭金塊逆轉淘汰。此後數年，球隊就像被詛咒般，兩人總會有一人因傷倒下，在季後賽遺憾敗北，今年甚至最後三戰兩人都在板凳度過。

雙星合體至今0冠，外界也開始質疑這組陣容的未來，根據知名記者史坦（Marc Stein）透露，快艇的確面臨了抉擇時刻，「因為兩人不久後，都將獲得四年2億美元的延長合約資格；也都可以在明年夏天放棄球員選項、成為自由球員。」

快艇一方面害怕續約後的傷病風險會成為「毒藥合約」，另一方面不續約又會一無所獲陷入漫長重建期，因此交易成了唯一選項。史坦在文中也寫道，「據我了解，快艇在選秀週與各隊的談話，被不少人認為正在試圖衡量喬治的交易價值，同時透過某些人的描述，快艇是真的在思考拆散雙星」。

The Clippers are gauging the trade interest in Paul George 🤯



“League sources tell The Stein Line that the LA Clippers have left various rival teams with the impression through their Draft Week conversations that they are, at a minimum, attempting to gauge Paul George's trade… pic.twitter.com/g0nr2jPfEM — NBACentral (@TheNBACentral) June 21, 2023

此外史坦也提供建議，認為拓荒者與火箭是最適合喬治的兩支球隊。首先是拓荒者擁有探花籤籌碼，換來喬治正好能與里拉德組成新雙槍，快艇也能立即選到到未來資產；至於火箭除了可送出4號籤，陣中也已有格林(Jalen Green)與史密斯(Jabari Smith Jr.)兩大新星基石，正好需要喬治這樣的老將領袖加入力拚重返季後賽。

受到新勞資協議的制約，薪資壅塞的快艇勢必會走到十字路口，就看他們是否認真要大刀闊斧重整陣容。