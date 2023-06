NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

金塊隊花5戰解決熱火隊,當家球星約柯奇(Nikola Jokic)毫無疑問領到總冠軍賽 MVP,頒獎典禮上他帶著不到2歲的女兒奧涅娜(Ognjena Jokic)領取總冠軍賽MVP獎盃,奧涅娜的可愛模樣萌翻眾人,身上印著爸爸名字的外套同樣吸睛,成為頒獎典禮上溫馨畫面。

奧涅娜是約柯奇和太太娜塔莉婭(Natalija Jokic)2021年9月迎接的寶貝,奧涅娜在塞爾維亞有「火熱」含義,約柯奇的比賽中也常可看見妻女為他加油的身影。

約柯奇的兩歲女兒超萌。(路透)

娜塔莉婭和約柯奇都來自塞爾維亞北部的小城市松博爾(Sombor),兩人從青少年時期就開始交往,約柯奇加入金塊後,娜塔莉婭愛相隨到丹佛。

娜塔莉婭其實在2013年就先赴美,進入奧克拉荷馬州 的雪米諾大學(Seminole State College in Oklahoma)女排隊,2015年搬到丹佛,18年從丹佛大都會州立大學畢業。

兩人愛情長跑在2020年開花結果,不過1月就訂婚的兩人,原本6月要成婚,但因新冠肺炎疫情肆虐,NBA 一度停賽,之後改到佛州奧蘭多迪士尼進行「泡泡賽季」而影響婚期,直到同年10月24日才完成終身大事,隔年9月就迎來奧涅娜出生。

12日奧涅娜和娜塔莉婭都是場邊見證金塊歷史首冠的成員,穿著約柯奇名字皮衣的奧涅娜,之後更戴上金塊的冠軍帽上台,可愛模樣萌翻眾人。

