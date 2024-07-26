巴奧／10大美女運動員 吳艷妮、黃張嘉洋、熊敦瀚上榜

中國女子跨欄選手吳艷妮。(取材自成都世大運官網）

巴黎奧運 開幕，世界各國的頂級運動員同場競技，比實力，顏值也不遑多讓。中國媒體綜合中外媒體報導，選出了「巴黎奧運十大高顏值美女運動員」，其中，中國運動員吳艷妮、黃張嘉洋、熊敦瀚上榜，排名第一的是德國 短跑運動員施密特。

據新民周刊報導，在今年的巴黎奧運上，眾多運動員不僅在各自的領域內展現出了卓越的競技水平，‌他們的外貌與氣質同樣吸引了無數觀眾的目光。綜合中外媒體報導，有十位高顏值的女運動員人氣最多，受到大批媒體報導，在社交媒體平台也受到大批粉絲關注，證明了運動員也能美貌與實力共存。

其中，中國運動員吳艷妮、黃張嘉洋、熊敦瀚分別列居第六到第八。

報導指出，中國跨欄運動員吳艷妮的美麗和自信吸引了很多人的目光，雖然引起了一些爭議，但這不妨礙認識她的人愈來愈多。之前，巴黎奧運官網更新了中國選手吳艷妮的官方照片與簡歷寫道，吳艷妮的愛好是爵士舞、普拉提、購物，偶像是跨欄運動員劉翔。相關話題衝上熱搜。

她將隨田徑項目隊伍前往巴黎，出戰女子100米欄。出征巴黎奧運會前受訪，談化妝做造型參加比賽，她說：「想展現不一樣的田徑之美」。

排名第七的是中國藝術體操運動員黃張嘉洋。2016年，黃張嘉洋在全國藝術體操冠軍賽中獲得球操和帶操兩個單項賽的冠軍。2019年獲國家體育總局授予的國際級運動健將稱號。2021年7月，黃張嘉洋入選2020年東京奧運 會中國體育代表團藝術體操項目運動員名單。她隨中國隊在東京奧運會藝術體操團體全能決賽中獲第四名。

藝術體操小花黃張嘉洋。(取材自封面新聞)

2024年6月17日，黃張嘉洋入選2024年巴黎奧運會中國國家藝術體操隊參加名單。7天後，她隨中國藝術體操隊獲得藝術體操世界杯米蘭站冠軍。

第八位是中國水球運動員熊敦瀚，她是熱情、陽光、積極向上的湖南姑娘，也是一位非常優秀的水球運動員。2013年，她獲得國家體育總局頒發的國家體育榮譽勳章。2014年，熊敦瀚獲得世界女子水球聯賽決賽第四名。2021年，她參加了東京奧運會。

熊敦瀚。(取材自Instagram)

其他排名還包括第一的德國短跑運動員施密特，身高175cm，體重60kg，比例近乎完美，身材高挑，健康性感，被稱為「德國最美田徑女神」；烏克蘭跳高運動員尤利婭·列夫琴科以顏值超高著稱；烏克蘭柔道運動員比洛季德·達麗婭是史上最年輕的柔道世錦賽冠軍得主；日本衝浪運動員松田詩野，以色列跆拳道運動員阿維沙格·森伯格，英國撐桿跳運動員莫莉·考德利，及日本乒乓球運動員早田希娜。

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