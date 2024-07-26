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巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

中國新聞組／北京27日電
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

中國跳水運動員全紅嬋出戰巴黎奧運，馬來西亞運動員25日拍攝她的背包，調侃上面像是掛了個動物園。被懟臉拍後，全紅嬋給了他一個眼神讓他自己體會，還耿直回擊：「有病吧。」對於兩人之間的玩笑互動，網友也忍不住被逗樂了。

中華網報導，全紅嬋25日與馬來西亞運動員羅迪克特之間的一次有趣對話引發了網友的熱議。

事情的起因是羅迪克特對全紅嬋背包上的裝飾進行了調侃。只見全紅嬋的背包上掛滿了各種小玩偶和飾品，頗有幾分「動物園」的意味。面對這樣別出心裁的背包，羅迪克特忍不住開起了玩笑。

而全紅嬋的回應也十分耿直：「有病吧。」簡簡單單的幾個字，卻充滿了她獨特的個性和幽默感。這句看似不客氣的回擊，其實反映了全紅嬋與羅迪克特之間的友好關係和運動員之間的幽默交流。

另據羊城晚報報導，英媒BBC近日盤點了巴黎奧運大賽最值得關注的新星。這份榜單由十人組成，中國跳水運動員全紅嬋在列。相比榜單上其他年輕選手，年僅17歲的全紅嬋已經拿到了許多榮譽。東京奧運會，當時14歲的她一舉奪得女子10米跳台冠軍。

在「人在奧運年」節目中，面對難熬的發育關，全紅嬋笑稱：「我也有年輕過，但是我怎麽也回不到年輕的感覺了。」第二次走到奧運的門口，全紅嬋表示，永遠向前走，朝著冠軍離得越來越近。談到巴黎奧運會的心願，全紅嬋希望去參加的所有人都能夠站上最高領獎台。

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(視頻截圖)
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(視頻截圖)

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