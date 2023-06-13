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NBA／金塊16勝4敗強勢奪冠 21世紀以來勝率僅次勇士、湖人

記者蔡佳霖／綜合外電報導
西區龍頭金塊一路輾過所有對手，強勢奪下總冠軍。（美聯社）
西區龍頭金塊一路輾過所有對手，強勢奪下總冠軍。（美聯社）

終場前27.1秒時還落後1分的熱火，沒想到巴特勒持球切入禁區卻發生關鍵失誤，導致金塊獲得球權。最終讓加入NBA第47年的金塊以94比89擊退熱火，拿下隊史首座NBA總冠軍。

金塊是在1976年因兩聯盟合併加入NBA，隊史曾5度打進分區冠軍賽但無緣爭冠，今年首度闖進總冠軍賽就一舉奪下總冠軍，可說是沸騰了整個丹佛市。

金塊例行賽拿下53勝29敗西區第一。季後賽首輪4比1輕鬆解決明尼蘇達灰狼，接著4比2淘汰鳳凰城太陽，西區冠軍賽4比0橫掃洛杉磯湖人，打進總冠軍賽。

在總冠軍賽開打之前，外界普遍看好兵強馬壯、具備攻守全面優勢的金塊能夠封王；扣除掉第2戰，金塊意外在主場遭逆轉吞敗，金塊在剩下比賽中依然展現強勁實力，包括在客場連拿兩勝，帶著3比1聽牌優勢，造就12日在主場封王。

金塊在今年季後賽之旅一共取得16勝4敗的優異表現，其中主場更是10勝1敗，魔鬼高原主場可說是令對手聞風喪膽。

根據統計，金塊和2007年的馬刺並列聯盟進入21世紀之後單一季後賽第3好的成績，僅次於2017年勇士16勝1敗和2001年湖人的15勝1敗。

金塊4場敗場中，太陽貢獻了2場，灰狼和熱火各1場。

季後賽 總冠軍賽 NBA

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