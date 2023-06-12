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NBA／裁38歲老將保羅？太陽新帥闢謠 「渴望繼續合作」

記者蔡佳霖／綜合報導
38歲老將保羅將被太陽裁掉？新任總教練佛蓋爾出面闢謠。（Getty Images ）
38歲老將保羅將被太陽裁掉？新任總教練佛蓋爾出面闢謠。（Getty Images ）

近日有關太陽將會裁掉38歲老將保羅（Chris Paul）的傳言不斷流竄，相關交意揣測也是一波接一波，這讓才剛接任總教練職務的佛蓋爾（Frank Vogel）也忍不住出面闢謠，表明保羅並沒有被裁掉，同時希望能夠和他一起合作。

「顯然，先前的報導存在誤解。我們沒有像報導裡說的那樣裁掉保羅。」佛蓋爾說。

「我們進行了一些討論，包括所有能夠提升陣容的一些選項在內。我自己也和保羅溝通過，也很希望能夠和他共事。他是我非常尊重的一個人。過去這些年，他為球隊付出了很多，我很希望能夠有機會在下個賽季和他共事。我認為他真的能夠幫助我們走向巔峰。」

保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬美元，其中只有1580萬美元是受保障。如果太陽沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。

知名記者海恩斯（Chris Haynes）先前爆料太陽決定裁掉保羅，之後包括沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和查拉尼亞（Shams Charania）兩位權威記者也都跟進這個報導，不過他們都表示太陽尚未做出決定，仍在評估交易、延期支付和裁掉簽回等各種方案可能性。

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