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熱火僅2罰 季後賽最少 阿德巴約閃提問「你幫我繳罰款」

體育新聞組／綜合報導

上演「老八傳奇」的邁阿密熱火，在NBA總冠軍賽首戰只獲兩次罰球機會創史上最低，讓丹佛金塊104：93拿下首戰勝利。賽後被問及原因，還讓阿德巴約（Bam Adebayo）不敢上鉤，搞笑問記者「你要幫我繳罰款嗎？」

或許是熱火希望利用投籃打開局面，抑或是裁判吹判尺度因素，此役熱火整場比賽只有海史密斯（Haywood Highsmith）站上罰球線罰進兩球，一舉創下季後賽與總冠軍賽史罰球次數最少紀錄。反觀對手金塊獲得20次罰球機會，一來一往大大地影響了賽果。

先前總冠軍賽史獲最少罰球的紀錄，是1983年洛杉磯湖人的5次；季後賽獲最少罰球紀錄的是1993年當時紐澤西籃網的3次。

即便是在內線攪和的中鋒阿德巴約也一罰未得，這讓他成了記者最想詢問的對象。賽後採訪，媒體如此提問：「Bam，我發誓不是想害你被罰錢，但20：2（罰球數），你們看起來卻不想抱怨裁判尺度？」

聽到問題後，阿德巴約開玩笑地說：「如果我說了一些話，你會幫我繳罰款嗎？」雖然得到記者「一部分」的回答，他仍避談這個話題，「我們不能讓對方一直主宰比賽，我感覺球隊今天出手很多跳投，但也失手很多次，我們會重新觀看影片，然後重擬戰術板。」

聯盟一向在球員對裁判的言論方面相當敏感，一不小心，一張25000美元的罰單就會降臨，也難怪阿德巴約在離開會議室時，又開了一句玩笑：「為什麼他（記者）說這些話不用被罰？」

總冠軍賽 季後賽 洛杉磯

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