14次助攻 約柯奇創冠軍賽中鋒新猷 再繳「大三元」首戰擊敗熱火

金塊隊約柯奇（左）率隊在總冠軍賽拔得頭籌，熱火隊巴特勒（右）難以招架。（路透）

NBA總冠軍賽 1日點燃戰火，首場比賽地主金塊隊就在中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出27分、14助攻、10籃板「大三元」領軍下，以104：93撲滅熱火隊，在冠軍系列賽拔得頭籌。約柯奇本場比賽送出14次助攻，更是改寫聯盟冠軍賽史上中鋒單場最高紀錄。

儘管在西區冠軍賽後休息長達9天，但金塊此役依舊火力全開，全隊8名上場球員、5人得分上雙，不僅約柯奇繳出「大三元」數據，穆雷（Jamal Murray）也有26分、10助攻、6籃板的全能演出，搭配上波特（Michael Porter Jr.）的14分、13籃板，團隊共3人繳出「雙十」以上成績單。

約柯奇火燙演出，成為繼基德之後史上第二位在冠軍賽首秀就拿下「大三元」的球員，這同時也是他今年季後賽 個人第9次「大三元」，繼續改寫單季季後賽最多「大三元」紀錄。

他的好搭檔穆雷同樣不遑多讓，全場也拿下26分10助攻6籃板，這是穆雷連續6場至少得到25分，包含例行賽在內，生涯首次達到此成就。

兩人更是史上第3對在總冠軍賽各傳出至少10次助攻的搭檔，喬丹 （Michael Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）曾3次達成，魔術強森和渥錫也有過2次。

至於將挑戰首支「老八傳奇」奪冠的熱火，首場比賽的表現不盡人意，尤其是在前三輪讓對手吃足苦頭的防守，遭到約柯奇與穆雷聯手撕裂，全場更只取得2次罰球機會，改寫聯盟季後賽與冠軍賽紀錄，讓他們今年首度在系列賽中陷入落後局面。