NBA／打破波波維奇高薪紀錄 威廉斯6年7200萬元轉戰活塞

活塞祭出高薪追求前太陽教頭威廉斯。（美聯社）

活塞先前追求前太陽教頭威廉 斯（Monty Williams）慘遭打槍，不過活塞仍不願放棄，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雙方將達成6年7200萬美元合約協議，威廉斯將打破馬刺 名帥波波維奇（Gregg Popovich）年薪1150萬美元紀錄，成為聯盟現役收入最高的教練。

威廉斯上季率領太陽拿下破隊史紀錄的64勝，拿下最佳教練。不過連兩季太陽都在被看好爭冠的情況下，止步第二輪，太陽也決定提前和他分道揚鑣，威廉斯仍可從太陽隊領取剩餘的3年2100萬美元薪水。

今年聯盟迎來教練大風吹，威廉斯、諾斯（Nick Nurse）、布登霍澤（Mike Budenholzer）、瑞佛斯（Doc Rivers）、西拉斯（Stephen Silas）都遭原球隊開除，其中諾斯已和76人達成協議，公鹿則是找前暴龍助教格里芬（Adrian Griffin）執教。

活塞教頭凱西（Dwane Casey）進入球隊管理層，因此出現空缺，儘管有消息指出威廉斯想先休息一年，不過活塞仍將威廉斯視為頭號目標，並祭出千萬年薪。教練薪水不像球員公開透明，據多家外媒先前報導，馬刺名帥波波維奇年薪1150萬美元，是現役唯一年薪破千萬的教練，如今威廉斯打破這項數字。